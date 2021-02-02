【港超聯】周三復操　新年後或復賽　職球員練波要用「安心出行」

撰文：袁志浩
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港超聯8支職業球隊自12月第四波疫情爆發，已停操停賽接近兩個月。足總今日（2日）稱已獲政府批准，最快明日起讓港超球隊復操。
本地職業足球聯賽港超聯，過去兩個月積極爭取重啟訓練，昨日終再獲民政局開綠燈，明日（2日）即開始復操。
足總主席貝鈞奇透露，港超職球員球員近兩個月以來每星期均進行一次病毒檢測，以準備隨時開操，最新一輪檢測全部結果均為陰性，意味所有職球員明日起都可進入「隔離泡泡」，並展開操練。今次復操共有5個指定球場，分別為賽馬會傑志中心（傑志）、賽馬會香港足球總會足球訓練中心（東方龍獅、理文、晉峰）、黃竹坑運動場副場（冠忠南區）、九龍灣公園球場（愉園）及天業路足球場（天水圍飛馬）。
港超聯自11月29日後停擺，至今已兩個月。（資料圖片）
港超聯球隊今次復操防疫方案，基本上只去年9月時沒太大分別，球員仍需遵守定期檢測，家居隔離及點對點接送等措施。不過，政府要求足總額外滿足三個條件：
1. 球隊職球員到球場練習需使用「安心出行」應用程式；
2. 足總要加強抽查職球員的隔離狀況；
3. 若有職球員被發現違規，全隊將被罰停止練習。
另外，政府亦要及各球隊及足總呈報更多資料，除了職球員名單，有關球員以點對點交通來往球場及住所時，同車人士及司機的資料，亦需每天呈報予政府有關部門。
8支球會今日與足總召開會議，通過在以上條件下復操。貝鈞奇稱，球會亦已達成共識，復操兩周後重啟賽事，足總將爭取最快在年初六（2月17日）起復賽。貝鈞奇表示：「只要復操期間一切順利，很有信心可以如期順利復賽。」
6位港超聯球員早前在隔離泡泡下比賽，紀錄了自己的日常生活：
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