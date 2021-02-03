運動場跑道等體育場地周四重開　用場前有一大守則需遵守

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-03 13:30

政府早前宣布，周四（4日）重開部份「涉及較少身體接觸的戶外運動場所」，今晨正式公布有關詳情。

今次重開的運動場地共有14個，包括：運動場跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心（包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）、攀石牆、門球場、戶外乒乓球枱及戶外羽毛球場。

部份2月4日重開的場地種類（按圖放大）：

入場前需用安心出行或留資料

不過有別於去年重開場地，政府今次附加數項防疫守則。有關場地需在可行情況下，確保使用者在入場前，以智能電話掃瞄「安心出行」二維碼，或登記有關人士姓名、聯絡電話及到訪日期時間，以便在出現個案時，追蹤接觸者。

另外，市民用場時亦需注意，身處在有關場地內時，除運動期間、淋浴及飲食外，在運動前後需一直佩戴口罩，每組運動人士不得超過2人、每個小組之間也需作分隔。另外，場地員工也要每14日進行一次2019冠狀病毒核酸檢測。

心儀場地未開放？很多人都會選擇行山，但行山前，需先了解行山禮儀：