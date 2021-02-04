【英超】連格的完美地標戰　梅開二度做贏波英雄　領韋斯咸挫維拉

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-04 09:55

「連美斯」強勢回歸！剛從曼聯外借至韋斯咸的連格，今輪聯賽首度為「鎚仔幫」正選披甲，今季首度英超亮相，以表現告訴世人「I am Back」。連格今仗踢足全場，更在下半場梅開二度，協助韋斯咸奠定勝局，以3：1擊敗阿士東維拉。

連格在曼聯陣中坐冷板，今季未曾披曼聯球衣在英超上陣，球隊剛啟動續約條款，與他續約一年。連格不希望未來一年繼續「得個坐字」，經過商量後蘇斯克查決定放行，將連格外借至其他球會，尋求上陣機會，結果在冬季轉會窗尾聲，加盟由莫耶斯帶領的韋斯咸，直至今季季尾。

連格轉會無人講自己講 自爆執行李投韋斯咸好事近

連格加盟韋斯咸，首度以正選身份上陣。（路透社）

韋斯咸今仗作客阿士東維拉，莫耶斯稍為變陣，收起必然正選查洛保雲及科奴斯，賓華馬改踢左路，連格則擔任進攻中場，今季首度在英超賽場登場，從後支援單箭頭安東尼奧。

阿士東維拉與韋斯咸上半場互有攻守，最具威脅的一球是維拉前鋒屈堅斯的熨射，僅僅柱邊出界，兩軍上半場互無紀錄。韋斯咸換邊初段打破僵局，今季狀態大勇的蘇錫克，接應賓華馬的直線，禁區內勁射破網，下半場6分鐘打開紀錄。

狀態大勇的蘇錫克，為韋斯咸打開紀錄。（路透社）

「鎚仔幫」5分鐘後擴大領先優勢，安東尼奧傳給無人看管的連格，心口一控左腳隨即起腳抽射，維拉門將馬天尼斯拍到依然入網，「連美斯」的韋斯咸地標戰即「開齋」，取得首個聯賽入球。

阿士東維拉積極反撲，戰至末段終有收穫，隊長基亞利殊造就屈堅斯鏟射建功，81分鐘追成1：2較接近紀錄。韋斯咸立即撲熄維拉追平的希望，首度合作的安東尼奧與連格默契不錯，二人及後再度炮製入球，安東尼奧再造就連格，又一次射破馬天尼斯的十指關，83分鐘為韋斯咸奠定勝局，作客以3：1擊敗阿士東維拉，全取3分。

連格首度代表韋斯咸上陣，隨即攻入兩球，成為球隊贏波功臣。（路透社）

韋斯咸以38分續居第5位，而同時進行的利物浦卻爆冷不敵白禮頓，「鎚仔幫」如今僅以兩分落後紅軍，爭逐前四仍在射程範圍；阿士東維拉則以32分排第9位。

首度披韋斯咸球衣上陣，便隨即梅開二度的連格，一場的入球已超越上季全季，去季上陣22場，僅在煞科戰攻入一球。「連美斯」強勢回歸，賽後透過社交網站表達其喜悅之情，「完美的開始，梅開二度，3分落袋。」

英超第22輪戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

連格發威，證明自己外，亦證明莫耶斯有眼光，相信連格將取得更多上陣時間，而他的表現同樣看在修夫基的眼內，事關該名英軍主帥今仗亦是座上客。

莫耶斯賽後大讚「連美斯」今仗發揮，稱只要他保持這個水平，重返英格蘭國家隊指日可待，「即使連格在曼聯缺乏上陣時間，但他一直努力訓練，保持狀態。他在下半場梅開二度，協助球隊奠定勝局，是一場完美的地標戰。我相信連格維持這個水平的發揮，他有能力再度為英格蘭國家隊披甲。」

連格梅開二度，莫耶斯「錫晒佢」，並稱保持這個表現重返英軍不是夢。（路透社）

英格蘭國家隊主帥修夫基亦是今仗的座上客。（路透社）

2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：