【英超】愛華頓後備門將神勇20秒保不失　卡維特利雲破入球荒奠勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-04 13:01

英超第22輪愛華頓作客鬥列斯聯，「拖肥糖」尖刀卡維特利雲打破入球荒，加上施古臣的入球，以2：1力克列斯聯全取3分。 愛華頓正選門將比克福特因傷缺陣，今仗由羅賓奧臣把關，該名瑞典門將表現絕不失禮，下半場一次三連救盡顯功架，助愛華頓力保勝局。

兩大名帥交鋒，安察洛堤領愛華頓挑戰比爾沙領軍的列斯聯。「拖肥糖」門將比克福特因傷缺陣，改由羅賓奧臣把關，中場大腦哈美斯洛迪古斯先列後備，新加盟的祖舒亞京治亦在大軍名單中。

愛華頓開賽早段便取得領先，迪治尼左路地波傳中，剛好落在無人地帶，隊長施古臣入楔撞射得手，開賽9分鐘先開紀錄。「拖肥糖」在上半場再添紀錄，施古臣開出角球，葛菲特頭槌二傳，尖刀卡維特利雲門前再加一頭，41分鐘為愛華頓改寫紀錄至2：0，而季初大勇的卡維特利雲終打破7場的入球荒，攻入今季第12個英超入球。

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愛華頓隊長施古臣為球隊先開紀錄。（路透社）

列斯聯換邊後，早段憑一次混戰扳回一城，愛華頓守衛在禁區內未能解圍，箭頭班福特混亂中回後，拉芬夏「掃把腳」熨撞射建功，主隊48分鐘追成1：2。

剩餘接近半場的時間，列斯聯傾力反撲，可惜隨後時間未能再攻破「拖肥糖」的大門，最終愛華頓以2：1力克列斯聯，暫時以36分升上第6位；列斯聯則以29分排第11位。

卡雲特利雲近門一頂建功，打破7場聯賽的入球荒。（路透社）

奧臣神勇保住後方

列斯聯今場攻勢不少，全場合共16次射門，7次中目標，僅得1個入球，全因愛華頓把關的羅賓奧臣，該名頂替比克福特的二號門將，下半場接二連三化險為夷，當中20秒內連撲4球最為精彩。

羅賓奧臣下半場中段連番撲救，助愛華頓力保不失。（路透社）

主隊中場基列治禁區頂起腳抽射，班福特出腳稍稍改變皮球去向，奧臣反應快及時落地撲出，惟皮球仍在危險地帶，葛菲特回防救駕險變愈幫愈忙，幸好奧臣再救一球，然後皮球落在拉芬夏的腳下並隨即起腳，奧臣再回身以腳將皮球擋出。

愛華頓球員解圍後，列斯聯再度在前半場組織攻勢，列斯聯的積夏里遜再度在禁區頂起腳，同樣過不了奧臣的十指關，在20秒內連番救出險球，助愛華頓力保勝局。

奧臣表現神勇，今仗6度成功撲救，算得上是愛華頓的贏波功臣，沒有辜負主帥安察洛堤的期望，「他（奧臣）發揮出色，今仗是自信的表現，我對他有充份信任，我只能說，他一直都準備好落場作賽。」

說回正選門將比克福特，安帥賽前稱該名英格蘭一號門神有傷在身，當這消息一出，愛華頓球迷甚為興奮，更在社交網站上熱烈慶祝。比克福特近來表現一直未能給予別人一種穩健的感覺，正如早前對李斯特城一仗的失誤，射門從他手邊入網，令球隊由贏變和。如今羅賓奧臣交出穩定的發揮，比克福特傷癒後會否繼續坐在後備席呢？

比克福特不時「蝦碌」，今仗奧臣表現出眾，未知會否影響他的正選位置。（資料圖片／Getty Images）

英超第22輪戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

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