【01球評】利物浦衛冕凍過水　中場沒有軒達臣令堤亞高驚變掃把星

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-04 17:17

利物浦英超又輸一場，曾經近乎無敵的晏菲路主場，再次淪陷。22輪比賽一半要失分。當最大對手曼城缺少迪布尼和阿古路兩員大將之下依然連場奏凱，由領隊高普到主力羅拔臣均承認，紅軍已不在爭標行列。 世界級中場堤亞高艾簡達拿加盟，不單未能達到實力全面升級的期望，更成為連累球隊表現不振的問題之一。

利物浦失去中堅雲迪積克之後，英超成績依然保持平穩。踏入新一年，當堤亞高終於克服傷患復出，球隊反而迎來一陣低潮。他加盟後9次在英超上陣，7次正選落場當中紅軍只得2勝3和3負。換言之，由他正選出任中場的比賽，超過七成未能獲勝。

相比之下，今季18次英超上陣的隊長佐敦軒達臣，最近5場改踢中堅。他之前13次踢中場位置球隊戰績為7勝6和，未嘗一敗，贏波率亦接近54%。

數據背後，反映了什麼問題？

堤亞高強勢加盟利物浦，正選上陣球隊獲勝比率卻甚低。（Getty Images）

【軒達臣踢中堅5場英超賽果】（按圖放大）

沒有神軒 利物浦中場太空虛

當球隊陷入中堅荒，只能夠改由其他球員頂替。法賓奴是首選，由他配搭年輕人拿達利菲臘斯或里斯威廉斯。近日連他也受傷，只好由軒達臣頂上。「神軒」一被調離中場，問題便出現。

事實上，近季只要軒達臣不在陣中，紅軍中場穩健程度便會大打折扣。假如陣中有法賓奴+韋拿杜姆的組合還好，否則只能自求多福。堤亞高的確是頂級中場，可是他在英超有多項不利因素——身高只有1.74米，身型亦相對單薄，身體對抗性不足。加上球證對球員碰撞執法尺度與德甲、歐聯相差甚遠，屢次令球隊陷入險地。

【英超】利物浦晏菲路再失威 前線腳頭無靈 吞今年聯賽第3敗

軒達臣改踢中堅，令利物浦行軍不太順暢。（Getty Images）

【利物浦的中堅選項】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

管弦樂指揮家與重金屬

他跟對手爭球失利，後望向球證而不被理會的畫面已出現過多次，「五五波」輸多贏少。堤亞高傳球精準亦擅於控制比賽節奏，他踢法華麗瀟灑，猶如管弦樂團指揮家，可是那跟高普麾下紅軍的重金屬足球有點格格不入。

早前利物浦名宿班尼斯便曾點出，「當軒達臣和法賓奴踢中場，他們只會將皮球送上前，以較直接的方法傳予三個跑動力強的前鋒繼續進攻，堤亞高將比賽節奏拖慢。」班尼斯認為，「當堤亞高在場內狹窄的區域歎慢板，那不是文尼的比賽，也不是沙拿的比賽。利物浦正在適應一個新體系，但目前運作不良。」

那正是為何堤亞高無論在傳球成功率、關鍵傳球和盤扭等進攻數據，或是攔截、搶截等防守數據全部均遠較軒達臣優勝，他出任中場時球隊搶分能力下降的原因之一。

今季利物浦入球側重在沙拿一人身上，有別昔日由三叉戟合力分擔入球重責。（Getty Images）

前線過分倚賴沙拿

軒達臣不止踢法上較硬朗，他在隊中多年，熟悉一眾隊友長短處，尤其右閘阿歷山大阿諾特攻強於守，「神軒」很多時靠勤力走動幫「阿諾」補位。有他在陣一條防線得到較佳保護，就算未必能贏，落敗次數卻甚少，那是堤亞高目前尚未做到的。

冬季轉會窗利物浦一口氣簽入兩個中堅，有望將軒達臣放回中場位置。惟紅軍中前場運作不暢順，問題不單是堤亞高拖慢節奏，還有另一個毛病——入球集中在沙拿一人身上。利物浦22場英超聯賽攻入43球，單是沙拿一人已佔15球，文尼7球，法明奴6球。昔日三叉戟令對手最難以招架的地方在於三人均具備入球能力，今季文尼和法明奴的入球加起來也不夠沙拿一人多。

三大前鋒以外，只有新加盟的祖達一人攻入多於兩球。此子英超有5球進帳，可惜自12月上旬受傷倦勤至今。其他球員只得韋拿杜姆入兩球，軒達臣、羅拔臣、阿諾特、雲迪積克、麥迪比和南野拓實各入一球，當中雲迪積克和麥迪比已「收咧」，南野已外借修咸頓。如此一來，下游球隊往往派出球員緊纏甚至二人包夾沙拿，加上在後防屯重兵泊大巴，紅軍便難以取得入球。過份依賴沙拿、陣中遠射高手不足，以及失去雲迪積克的死球頭槌攻門，導致利物浦無法撕破密集防守，猶如老鼠拉龜，在榜尾球隊身上不斷流失分數。

（01改圖@giphy）

曾效力利物浦的高治（Peter Crouch）指出，「利物浦過份依賴沙拿，法明奴必須挺身而出。感覺上他已回復狀態，但入球的仍是沙拿。」他慨嘆祖達受傷讓前線無法提升競爭力，「當沙拿不在狀態或錯失機會，球隊表現便不足以贏波。當文尼和祖達均不在，球隊整體入球能力不足。」

一支球隊組軍環環相扣，利物浦由中堅荒開始，問題再延伸至中前場。當隊中三個中堅全部收咧，後防人手長期處於「十個煲、七個蓋」的狀態，領隊高普煩惱天天都多。紅軍一直陷入被動情況捱打，冠軍愈來愈遙不可及，倒不如捱完今季就算，留待來季人腳齊整從頭來過。

英超聯賽榜。利物浦已落後曼城7分兼多踢1場。（英超官網截圖）

2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：

+ 13 + 13 + 13

英超第22輪戰果（按圖放大）：