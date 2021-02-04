【東京奧運】森喜朗又失言　「女性拖長會議」或辭組委會長息眾怒

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-04 12:32

家有一老，有時令你很煩惱。東京奧運延期一年後，能否如期舉辦惹來諸多揣測。東奧組委會長、前首相森喜朗「拍心口」表明無論如何都會舉行，但近日一則言論涉及性別歧視，引起日本關注。 森喜朗直言無意蔑視女性，但輿論壓力日增，他可能會為此辭去會長一職。

森喜朗昨日出席日本奧委會會議，會議上討論管治原則中，要求至少有四成女性加入理事會。森在會議後會見記者時發表「偉論」，以日本欖球協會為例，稱讓大量女性加入理事會，將令會議時間延長。

森喜朗不時現身有關東奧的場合，「失言王」本色絲毫不減。（Getty Images）

「女性好勝心很強，要表現出自己更出色。每當有人舉手發言，其他人覺得不能不發言，於是人人加把口」，他說如果增加女性比例，必須限制發言時間，「否則會議難以結束，成為問題」。

去年接收聖火，可會料到一年過去，仍未明朗？（Getty Images）

回家被妻女圍插

言論一出，輿論譁然，直指森喜朗歧視女性。他今天回應時強調絕無歧視意圖，「輕率了，抱歉。我其實是按一般情况考慮，談及增加女性委員這個主意。」

他說昨日會議後，先後被妻子、女兒跟孫女責怪。外界怒火未平息，漸有呼聲要求他辭去會長之職。對此，他有心理準備，「若然聲音愈來愈大，辭職無可避免，我不想惹起風波。我不收酬勞擔任會長，只希望運用政治家經驗，服務社會到最後。如果引起麻煩，除了辭職，別無他法。」森喜朗將在周四較後時間召開記者會，就此事公開道歉。

森喜朗去年接待國際奧委會，視察東奧場地。（Getty Images）

擔任東奧組委會長，當然要有江湖地位。森喜朗曾任首相1年，縱橫日本政壇四十多年，2014年擔任東京奧組委會長，帶來經驗也惹來麻煩。

單是最近幾天，已經連環引發問題。他稱奧運無論如何都要舉行，「最大問題是民意調查和病毒。現在不是討論舉不舉行，而是如何舉行。」對於傳遞聖火會聚集人群，增加傳播風險，森喜朗竟公開說「名人和藝人去跑農田那些路段就可以吧」，令著名藝人「London Boots1號2號」（ロンドンブーツ1号2号）的田村淳公開表示難以理解，辭任火炬手。

「失言王」金句錄一籮籮，只列部分：

受歡迎的藝人，去跑沒人聚集的地方，不就可以嗎？跑田邊路段就可以吧。 森喜朗談及避免市民聚集觀看傳火炬

輿論全都批評我，多於首相（菅義偉）。我做首相時，內閣所受批評也沒這麼多。 森喜朗本年初與傳媒閒聊

我會不戴口罩，盡全力辦奧運到最後一刻。 森喜朗去年2月談及病毒問題

重要的時候，她一定跌倒。 淺田真央出戰2014年索契奧運花式溜冰，森喜朗的看法

「坦率不掩飾」、「口不擇言」，失言劣蹟斑斑的森喜朗被日本傳媒奉為「失言王」。近月國際奧委會、東京奧組委及各體育項目的國際組織開會，有與會者透露會上討論到森喜朗對東奧的言論，認為他幫倒忙，未能向日本國民表達誠意，甚至「發言等同自殺」。

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：