【德甲】利雲聯賽12碼被救出　8年前達成「創舉」者為何再無機會

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-06 11:57

拜仁慕尼黑尖刀利雲度夫斯基每季入球量相當高，部分來自處理12碼時把握得宜。凌晨德甲賽事作客哈化柏林，終於出現「奇景」。利雲度夫斯基在開賽早段操刀，被對方門將擋出，上一次有門將達成「創舉」，已是接近8年前。

德甲榜首球隊拜仁凌晨在大雪之中，作客身處護級漩渦的哈化柏林，開賽10分鐘有大好機會先開記錄。利萊辛尼入楔時被哈化柏林門將查斯甸（Rune Almenning JARSTEIN）出迎絆跌，球證直指12碼點。當家射手利雲度夫斯基操刀，施射前兩下大跨步，未能影響查斯甸，低飛球更被撲出，無功而還。

「射手王」拔刀，竟然被擋出。（路透社）

查斯甸救出「射手王」的12碼，可謂「創舉」，事關過去德甲只有1人做到。

13年5月。他當時仍披上多蒙特球衣，在面對拜仁的大戰中操刀，被紐亞救出。未能把握再次領先的機會。自此之後，利雲兩次射失12碼，全屬失誤而射出界，直至今仗再次被救出。但瑕不掩瑜，他主理12碼，可謂十拿九穩，德甲生涯36射，32次入球，入球率89%。

查斯甸出迎輸12碼，將功補過，更是德甲第2位救出利雲12碼的門將。（路透社）

德甲：拜仁慕尼黑0：1哈化柏林

至於今仗，拜仁在21分鐘靠京士利高文（Kingsley COMAN）禁區頂遠射，省中哈化柏林守將而改變方向，笠死查斯甸，全取3分，暫時在榜首有10分領先優勢。球隊賽後行色匆匆，立即趕赴機場啟程前往卡塔爾，爭奪世界冠軍球會盃。

上一個在德甲救出利雲12碼的門將是紐亞，大概再無機會，因為二人已是多年隊友（Getty Images）

同場加映，英超第23輪直播賽程（按圖放大）：