【英超】哈利卡尼提早復出領軍　熱刺2：0擊敗西布朗終止連敗

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-07 22:06

近況甚頹的熱刺主場遇上排尾二的西布朗，陣中王牌哈利卡尼（Harry Kane）提早復出領軍之下，終為球隊帶來入球和勝利，結束聯賽三連敗的劣勢。

曾經在11月下旬升上聯賽榜首的熱刺，過去兩個月表現回落，近10仗5負3和，只得2勝，尤其在靈魂人物哈利卡尼對利物浦一仗半場傷出後，頓時戰力大降，球隊失去他之下已吃下三連敗，輾轉跌至第九位。無論如何，今仗絕對非勝不可。

原先估計卡尼至少養傷兩周，不過他在時隔8天之後，已回到正選陣容之中，與好拍檔孫興慜加上盧卡斯莫拉和拉美拿合力攻堅，「大師兄」加里夫巴利繼續先列後備。

熱刺主將哈利卡尼提早復出領軍鬥西布朗。（Getty Images）

卡尼復出，熱刺前線立即火力大增，上半場的射門一次僅僅貼柱斜出、一次中楣彈出，他亦屢次嘗試造就隊友，無奈西布朗長期10人留守禁區內佈防，始終無法開紀錄。

戰至36分鐘卡尼再度起腳，欠角度下逃不過西布朗門將森莊士東十指關。41分鐘一次角球機會，熱刺球員連番施射依然攻不破西布朗血肉長城陣。

客軍上半場只有兩次射門，唯一一次命中幾乎取得領先優勢。辛迪加斯一記傳送，近門接應的塞內加爾鋒將麥巴耶戴亞尼（Mbaye DIAGNE）頭槌攻門力度十足，熱刺門將洛里斯驚險在白界線前接住，半場維持0：0比數。

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+ 7 + 7 + 7

有卡尼，有派對

下半場甫開賽卡尼一記招牌直線送孫興慜一程，森莊士東用腳擋住韓國鋒將的射門。戰至53分鐘，輪到賀積查治使出妙到毫巔的「手術刀」直線，卡尼入楔左腳一控右腳一射，終為熱刺先開紀錄，盡顯射手本色。這記入球，是他在熱刺的208個入球，令他追上波比史密夫並列球隊史上射上榜第二位，前面只有266球的基夫斯（Jimmy Greaves）一人。

4分鐘後，莫拉單騎突入引來4名西布朗守將後，輕輕傳予後上無人看管的孫興慜，今次老孫成功完成入球任務，將比數擴大至2：0。

59分鐘又是辛迪加斯妙傳，戴亞尼今次將皮球送入網窩可惜越位在先。81分鐘戴亞尼再次射入，惟再次被吹罰越位。熱刺順利維持戰果至完場，全取3分，以22戰36分連升兩級至第七位。

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