【01球評】哥迪奧拿的再度進化　打破宿命全賴敢博敢贏

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-08 13:13

曼城對利物浦，不單是英超近年最強對碰，同時亦是哥迪奧拿和高普兩大當今最佳主帥正面交鋒。二人風格南轅北轍，由德甲鬥到英超對戰互有勝負，可是在紅軍聖地晏菲路，今仗之前他從未贏過。 不知是受制紅軍主場氣勢，還是作客穩陣行先，哥帥領軍到晏菲路總是略嫌保守。踏入第5個球季，他大膽作出改變——放手一搏，結果順利打破宿命，得到豐厚紅利。

強者對碰，雙方早已做足功課，熟門熟路之下難有突破。想佔優勢，排陣上要花點心思。利物浦領隊高普最強陣容向來不難估，尤其球隊陣容不整之下，選擇有限，對曼城一戰也不例外。相反，哥帥大膽收起近況不俗的箭頭加比爾捷西斯，改由中場新星科頓以「假9」姿態上陣，令人出乎意料。

跟之前對碰不同的是，紅軍兩個中堅軒達臣和法賓奴均是替工，尤其擅長為隊友堵塞漏洞的軒達臣移後一格，中後場甩漏頻頻出現。兩軍均採用433陣式，踢出來的效果卻截然不同，曼城左翼史達寧、右翼馬列斯多次利用球場闊度，扯散紅軍防線，特別針對不擅防守的右閘阿歷山大阿諾特，史達寧屢次在左路進襲，上半場更博得十二碼；相反，利物浦進攻線收得很窄，右路的沙拿比較活躍，突破次數亦不算多。

上半場曼城在部署上稍勝一籌，未能先開紀錄只因根度簡主射十二碼不幸宴客，不過哥迪奧拿下半場一次「神調動」，盡顯功力所在。

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哥迪奧拿首度領軍在晏菲路贏波。（Getty Images）

哥迪奧拿的神調動

49分鐘阿歷山大阿諾特再次走甩史達寧，讓對方殺入禁區為隊友鋪橋搭路終致失球。曼城一球在手，想不到63分鐘走甩沙拿一次立即出事，被他博得十二碼追平1：1。比賽由傾向藍月亮回到均勢，勝負再次變得不明朗，似乎雙方均有取勝機會。哥迪奧拿觀察一會，72分鐘作出果斷決定，換入加比爾捷西斯取代馬列斯，並將科頓調向右翼位置。

這個變化，一方面是他不太滿意科頓上半場的表現，「右翼的工作會簡單些，他不用想太多」，另一方面又可以由力氣充沛的「耶蘇仔」衝擊紅軍開始疲倦的防線，逼出漏洞。結果加比爾幾乎一入場便立功，他見巴西國家隊隊友艾利臣猶豫不決立即衝前施壓，這個紅軍門將慌失失之下出腳乏力，皮球輾轉回到他腳下後竟解圍失誤，截得皮球的正是移向右翼的科頓。這個20歲小將引球入禁區後近門橫傳予根度簡建功，助曼城重掌優勢。即使艾利臣3分鐘後再犯同一失誤無人能料，83分鐘科頓再次在右路突破並轟進金球，哥帥將這個「左腳仔」放右路，即屢建奇功。

哥帥換入加比爾捷西斯，成功取回比賽優勢。（路透社）

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堅尼：曼城顯示王者勇氣

從哥迪奧拿賽後對科頓的評語，足見調動並非「撞彩」，他讚揚此子保護皮球能力高強、踢法主動之餘，亦指出對方不足之處，「他不明白在某些位置要做什麼，上半場他並不在適當位置，有些時候他會分心。」哥帥認為，「踢翼鋒對他來說會容易些，他會持續學習。第二及第四球盡顯他的天份，但他還很年輕，希望他明白自己仍可進步。」

今仗另一特別之處，在於戰至比賽後段，哥迪奧拿願意放手一搏。之前兩軍對壘，往往在上半場已見高下，假如下半場中段仍難分難解，大多會先求不敗，和波各得一分也收貨。惟今仗曼城被追平後，哥帥在最後20分鐘加強火力猛攻，此舉獲曼聯名宿堅尼大讚：「曼城今天顯示出勇氣，奮勇向前進攻。利物浦正好相反，當你談到冠軍球隊，他們下半場並未盡力戰鬥。」

哥迪奧拿的平穩，在2017/18、2018/19連續兩季開創英超新境界，今季在季初一度脫腳之下如今缺少大將奇雲迪布尼和阿古路之下，憑更進取的踢法突破宿命首度領軍在晏菲路獲勝，並取得曼城自2003年以來首度在晏菲路砍下的勝仗，高奏凱歌創下聯賽十連勝。今季英超已在曼城在掌握之中，更令人好奇的是，哥帥可以帶領藍月亮攀上哪一種高度，或許，是時候想一想歐聯冠軍了。

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