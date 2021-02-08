【英超】菲爾科頓晏菲路的特別一夜　由球僮變英格蘭閃耀新星

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-08 10:57

英超今輪重頭大戰，曼城作客4：1擊敗利物浦，穩固榜首優勢外，並與次席的同市宿敵曼聯拉開5分距離兼踢少一場。 今仗焦點除了是經歷「黑暗3分鐘」的紅軍門神艾利臣外，曼城新星菲爾科頓同樣搶鏡，交出一傳一射協助球隊擊敗強敵，主帥哥迪奧拿稱愛將仍然有不少進步的空間。

兩大名帥哥迪奧拿與高普再度在英超交手，曼城即使有根度簡上半場12碼宴客，該名腳風甚順的德國中場下半場初段將功補過打開紀錄，及後沙拿博得12碼並親自操刀追成平手。

不過，一向以穩健見稱的門將艾利臣，竟然在3分鐘內兩度犯下致命失誤，處理回傳交給對手，曼城毫不客氣攻入兩球拉開比數，加上菲爾科頓的勁射錦上添花，「藍月亮」最終以4：1擊敗利物浦，18年來首度在晏菲路獲勝，紅軍的衛冕路受到沉重的打擊。

利物浦門將兩度送禮1：4不敵曼城 高普：主要目標爭前四

一向穩健的艾利臣今仗罕見地連犯兩個傳送失誤。（路透社）

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曼城經歷新冠肺炎侵襲，對「藍月亮」沒有影響外更愈戰愈勇，如今已經創下聯賽10連勝，在聯賽榜領先曼聯5分兼踢少一場，爭標形勢大好。中場大腦迪布尼養傷，幸好其他隊友挺身而出，當中英格蘭新星菲爾科頓（Phil Foden）更在今仗有出眾的表現。

曼城主帥哥迪奧拿今仗排出「無鋒陣」，以史達寧﹑菲爾科頓及馬列斯合作攻堅，科頓充當「假9」，全場兩度起腳，亦轉化成入球。科頓在下半場初段接應史達寧傳送近射，艾利臣撲出不遠，根度簡門前補射中鵠。科頓在末段一次右路突破，引球推入禁區，面對羅拔臣一扣一射，轟出勁射破網，艾利臣毫無反應，只能目送皮球入網，為球隊「埋齋」。

菲爾科頓的左腳勁射，使艾利臣只能目送皮球入網，為曼城錦上添花。（路透社）

這名20歲的英格蘭新星今仗同樣交出助攻，截走艾利臣的傳送，再橫傳予根度簡建功，曼城4個入球中，3個入球亦與科頓有關，閃耀全場助球隊擊敗強敵，他賽後透過社交網站表達其喜悅之情，在晏菲路渡過了特別的一夜。科頓隨後上載一張對比圖，由6年前的球僮，如今已成為英格蘭球壇一顆耀眼新星。

科頓由6年前的球僮，如今已經成為英格蘭球壇一顆閃耀新星。（Twitter截圖）

科頓出色，哥帥倍感安慰，哥迪奧拿盛讚愛將今仗在場上極具侵略性，直言他依然年青，仍然有不少的進步空間，「科頓如今踢邊路位置時，他感到更加自在，從第2及第4個入球，看得出科頓的天份，這是無庸置疑，他只是20歲，其實仍有很長的路要走，以及不少的進步空間。」

菲爾科頓今仗3個入球亦與他有關，成為曼城的贏波功臣。（路透社）

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