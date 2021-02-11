【港足．短說】帶着足球去花市　球員荒誕中拼命求存

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-11 17:32

「迎春花開，帶來了好年華⋯⋯」 花市聲聲賀年歌，政府說不想人群聚集而封球場，但年宵在取消後又復辦，「成功爭取」的花農笑開了花。 許嘉樂與李君俠，正值好年華，他們帶着足球走進維園花市，在迎春花間感受荒誕。 攝影：張倩儀、袁志浩 影片製作：葉詩敏

「足球場是用來踢波的。」

疫情令許嘉樂丟了職業足球員的飯碗，轉踢「斷場計」的業餘足球，飯碗裏還是沒飯吃。

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「足球場是用來踢波的。」許嘉樂說。怎想到在維園踢波，也會換來白眼。（張倩儀攝）

兩個月無波踢，搏表現重返港超的願望愈加渺茫。

今日重踏球場，身份竟是「賞花客」：「在最鐘意的地方，卻做不到最鐘意做的事。」拿着足球走入維園還得戰戰兢兢，不知道保安哪一秒出現趕人。

在鮮花及年桔旁踢波，顯得兩人格格不入。（袁志浩攝）

許嘉樂身邊隊友李君俠，同時是全職教練，買花人潮熙來攘往，他不忿，「政府說封場是要減少聚集，但行花市的人明明很多。」

是啊，一場廿多人參與的球賽，難道會比花市更危險？

失去球場，李君俠試過駕車走遍九龍，尋找合適地方「開班」，但即使躲到天橋底仍擔驚受怕。

他感歎，足球本身很簡單，一個波、一個球場、一班人，帶來最大快樂。「現時要顧慮人數過多、擔心阻街、被投訴、被驅趕......已經變了質。」

大家也是搵食，足球教練及球員，難道不比花農值得擁有一個機會？（張倩儀攝）

球員踢波，教練教波，花農賣花，不都是「搵食」嗎？

兩人想要的，是一個服眾的答案，「我們願意配合，但為何不值得一個自食其力的機會？」像很多香港人一樣，他們只能等，等一個不會出現的回應。

光明正大拿着皮球走入球場，竟然是個願望。（張倩儀攝）

「光明正大拿着皮球走入球場，就已經足夠。」

這卑微的要求，是兩人的新年願望。年初七後，可以成真嗎？

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