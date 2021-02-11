【澳職方程式】獅吼以逸待勞無懼噴射機　前線鬥入波　牛年行大運

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-02-13 13:56

踏入牛年，先和各位觀眾拜個年，祝大家新年行大運！ 澳職聯新春期間繼續有好戲上演，今周重點要留意本港時間周日下午布里斯班獅吼迎戰紐卡素噴射機（球賽編號：星期日2，2月14日下午3時10分開賽 ）。雖然獅吼剛剛一周要雙賽，被FC麥克阿瑟偷襲成功，但今仗繼續在主場出戰，以逸待勞下可「食住」今季狀態不穩的紐卡素噴射機，而且入波唔會少！

獅吼今季自開鑼戰輸波後取得4連勝，狀態和士氣一直高企，惟上周雙賽下球員略見疲態，被FC麥克阿瑟擊敗。球隊今仗繼續留守主場出擊，在實力有差距下，要贏噴射機難度不大。

翻查兩軍近3季對賽戰績，雙方勝和負各2次。上月下旬兩隊今季首次對賽，當時獅吼靠雲素賀爾斯（Dylan Wenzel-Halls）和今季加盟的日本小將檀崎龍孔分別建功，作客都贏2：1。至於上周上周大炒墨爾本勝利一仗兩人都有入球，檀崎更與另一老將史葛麥當奴（Scott McDonald）更分別梅開二度，今仗二人定必再全力數糊，爭取上榜首機會。

布里斯班獅吼前線3條取分之匙：

紐卡素噴射機上仗將士用命，1球力挫墨爾本城。（Getty Images）

客軍噴射機近況見小陽春，主要靠近況勇銳的華倫天奴尤爾搶分，此子上場一箭定江山，攻入今季第4球，全球量已超越全隊總入球一半。惟球隊後防認真多甩漏，攔截和爭搶成功率都僅排聯賽尾二，可謂「贏埋唔夠輸」。

本周其餘澳職賽程：

2月12日（周五）16:05 FC麥克阿瑟 VS 阿德萊德聯 2月13日（周六）14:05 西部聯 VS FC悉尼 2月13日（周六）16:10 西悉尼流浪者 VS 墨爾本城（無綫85台直播） 2月14日（周日）13:05 威靈頓鳳凰 VS 中岸水手（MyTV Super 901台直播） 2月16日（周二）16:10 墨爾本城 VS FC悉尼 2月17日（周三）16:10 墨爾本勝利 VS 威靈頓鳳凰