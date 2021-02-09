【F1】今季車手組合終敲定　咸美頓動筆與平治續約一年

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-09 16:29

新一季的F1賽季在下月預定巴林開鑼，其實今年的車手組合一定存有變數，平治的最後一席早前未敲定，外界早已認定7屆世界冠軍咸美頓必定與「銀箭」續約。「咸爵爺」終於與平治「傾掂數」，動筆續約一年，力爭今季破紀錄史上「八屆」。

2021年的F1新賽季，原定的揭幕戰澳洲站延後至11月，暫定改由3月底的巴林站開展新賽季參賽車手。早前當紅牛車隊宣布，新一年簽入佩雷斯（Sergio Perez）成為二號車手後，外界認為今年的車手組合已經敲定，其實咸美頓的位置一直未落實。

去年追平「車神」米高舒密加紀錄﹑成為7屆世界冠軍的咸美頓，遲遲未與平治車隊續約，但外界認定「咸爵爺」一定繼續與平治合作。如今終於成事，平治車隊周一（8日）透過官方網站公布，與「咸爵爺」達成協議，雙方續約一年，在2022大改例前衝擊第8座世界冠軍。

禾夫直言咸美頓是否留隊，完全是咸美頓的個人決定。（資料圖片／Getty Images）

F1車手音樂椅，2021大執位（按圖放大）：

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咸美頓在開季前一個多月才落實續約，平治的話事人禾夫（Toto Wolff）透露全因新冠疫情打亂計劃，「我們原本希望在去年巴林站與咸美頓討論合約事宜，可惜咸美頓當時染疫，所以我們將討論押後至聖誕前，所以至今才完成協議。」

咸美頓僅與平治簽一年合約，禾夫透露雙方亦希望保留空間，「我們與咸美頓對合約年期為一年也有共識，畢竟來年的大改例，加上新冠疫情依然影響經濟下，我們不希望在如此多變數的情況下討論更長期的合作，所以一年約對大家而言也是最好的決定。」

禾夫同時反擊傳聞，否認咸美頓的合約內列明擁有否決權，他可以有權揀選車手拍檔。

咸美頓與禾夫合作多年，二人均認為續約一年是最佳的決定。（資料圖片／Getty Images）

有得揀咸美頓先係老闆 睇到定再作打算

「銀箭」與咸美頓自2013年合作至今，雙方亦有默契，而續約一年對大家也是最好的決定。原定2021年的大改例因疫情而押後一年，今年在規例上與去年大致相同，根據去季的戰績，平治繼續壟斷的機會不少，意味「咸爵爺」爭奪第8座世界冠軍甚為有利。

一旦咸美頓打破「車神」米高舒密加紀錄後，急流勇退，在職業生涯最光輝一刻退役，劃上一個完美的句號，相信外界普遍亦有相近的想法。

咸美頓終於落筆簽約，留在平治衝擊第8屆世界冠軍。（資料圖片／Getty Images）

不少車隊將今年的研發重點放在明年的大改例上，事關每次改例也是洗牌的大好機會，正如2014年改用V6 Turbo混能引擎，原本紅牛壟斷的局面，一下子被扭轉，當時已效力平治的咸美頓正是最大得益者，他當然明白大改例的風險，平治戰車有可能沒有了近年的相對優勢。

以平治車隊的實力，即使大改例對「銀箭」有影響，相信亦不會突然跌至中游。咸美頓作為7屆世界冠軍，若果戰車研發未如理想，為了面子，「咸爵爺」大可以選擇退役以避開尷尬場面，如今只續約一年，咸美頓可以在季中「聽其言，觀其行」，再三考慮清楚再決定2022年的去向亦未遲。

咸美頓若果離開F1，便可有更多時間享受人生。（咸美頓Instagram截圖）

預算上限有影響 平治留後路

禾夫打開天窗說亮話，直言續約一年對雙方亦有彈性，平治方面必然有不少東西需要考量。最大的限制一定是最實際的東西—金錢，過去一年受新冠疫情影響下，對平治車隊的收入亦大幅減少，加上新一年F1將推行預算上限，今年每支車隊只可支出1.19億英鎊，並在未來幾年繼續收窄。

咸美頓對上一張兩年合約，傳聞一年年薪超過4000萬鎊，「咸爺」再續約，盛傳咸美頓一年合約值3000萬鎊。推出預算上限，為了節約用錢，一分一毫都要「諗過度過」，一旦咸美頓的年薪屬實，即使已減薪，他的薪金仍佔車隊的支出約1/4。倘若「銀箭」與咸美頓簽下一紙多年合約的話，一筆近1/4的支出亦要留在咸美頓身上，勢必減低車隊財政方面的彈性。

咸美頓年薪高，平治亦不敢輕舉妄動。（資料圖片／Getty Images）

兩車手年底齊完約 以老帶新戰2022成最佳選項

作為一支F1車隊，背後精密計算少不免，禾夫直言咸美頓明年會否續約，完全留待他的個人決定，某程度上認為咸美頓有可能破紀錄後「唔玩」，平治在車手組合方面仍然保留不少的空間。

平治給羅素的考牌戰 沒有咸美頓保達斯仍有得震無得瞓

佐治羅素被視為未來平治的接班人。（資料圖片／Getty Images）

咸美頓早前曾因感染新冠肺炎而缺陣，改由佐治羅素擔任替工，該名平治青訓產品是未來接班人的大熱人選，加上他與威廉士的合約同樣在年底屆滿，增加升班的可能性，唯一問題是誰去誰留。

適逢2022年大改例，相信平治不會冒險以兩名新車手出戰，以老帶新應該是最佳的選項，既可以保持一定穩定性，以及保留一定戰力。一旦咸美頓急流勇退，保達斯便可留隊，配合羅素征戰2022年。咸美頓若決定留隊，那麼保達斯的位置大有機會被羅素取代。

禾夫在2022年的車手組合上，仍然有不少空間變動，應付不同的可能性。（資料圖片／Getty Images）

2020年F1車手榜最終排名：

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F1票選年度最佳車手前十：（按圖進入）