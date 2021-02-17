歐聯全攻略｜祖雲達斯靠C朗拿度單天保至尊　波圖主場誓保不敗

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-02-18 03:43

歐洲聯賽冠軍盃相隔兩月戰火重燃，本周第二賽日重點要留意祖雲達斯作客波圖（球賽編號：星期三18，2月17日深夜4時開賽）。祖雲達斯雖有主將基斯坦奴朗拿度（C朗）領軍返回家鄉葡萄牙出戰，惟兩隊近季歐聯戰績平平，料先打保守隱陣波下，波圖有力守住保持不敗，留力次回合再博一鋪。

眾所周知，意甲班霸祖雲達斯恨捧歐聯恨到出面，兩季前找來找來C朗壓陣，但近兩季淘汰賽分別在8強和16強出局。現時前線另一主力保羅戴巴拿有傷在身未必可以上陣，除了「 返鄉下」的C朗拿度外，亦可留意艾華路摩拉達，二人在分組賽對兩支較弱對手，合共射入6球，相信莫拉達今回合作客仍會夥拍C朗攻堅爭取入球。

C朗拿度今仗領軍「 返鄉下，是祖雲達斯前線的入球保證。（Getty Images）

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至於主隊波圖，雖然名氣和陣容都不及祖雲達斯，不過該隊主場戰績也有一定保證。歐聯今季未嘗敗績，分組賽連強敵曼城也能守和，聯賽亦只曾一次敗陣，若能打出「士氣波」，或有力摸和對手，次回合再來一場過作了斷。

艾寧夏蘭特今季在聯賽和歐聯已轟入逾20球，且看今次能否帶領「蜜蜂兵團」打破近年宿命晉級。（Getty Images）

西維爾主場可靠 鬥多蒙特無難度

同一另一比賽，西維爾主場迎戰對多蒙特（球賽編號：星期三19，2月17日深夜4時開賽，Now644、有線661/601直播），雙方近10年都未曾碰頭，按近況「蜜蜂兵團」認真麻麻，最近德甲3仗作客全部敗陣，而今屆歐聯兩次作客都輸波；近兩季晉級淘汰賽後都是16強止步，西維爾主場一向有保證下值得看好。

西維爾射手安尼斯利（右）今季狀態大勇。（Getty Images）

本周其餘歐聯賽程：

2月17日（周三） 04:00 巴塞隆拿 VS 巴黎聖日耳門（Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播） 2月17日（周三） 04:00 RB萊比錫 VS 利物浦（Now644、有線661/601直播） 2月18日（周四） 04:00 波圖 VS 祖雲達斯（Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播） 2月18日（周四） 04:00 西維爾 VS 多蒙特（Now644、有線661/601直播）

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