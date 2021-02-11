【西班牙盃】巴塞隆拿作客兩球不敵西維爾　拿傑迪錫倒戈領軍建功

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-11 11:28

君子報仇，毋須等足十年，半年或許已有成果。 巴塞隆拿去年夏天經歷一場「大地震」，其中老將蘇亞雷斯及拿傑迪錫成為受害者，被清洗下離開魯營。蘇亞雷斯在馬德里體育會猶如重獲新生，入球停不了，先向巴塞的左臉打一記耳光。 回歸西維爾的拿傑迪錫，西班牙盃4強首回合主場倒戈迎戰巴塞隆拿，完場前攻入奠勝一球，領軍兩球淨勝巴塞。

一場「巴塞大地震」，震走不少功勳球員，包括老臣子蘇亞雷斯及拿傑迪錫。兩名「30+」球員，在離開魯營後以場上的表現「回敬」巴塞，證明自己仍然有能力在西甲立足。

轉投馬體會的蘇亞雷斯，早前聯賽梅開二度，今季17場賽事攻入16球，打破早年C朗創下的紀錄，證明寶刀未老外，亦先摑巴塞的左邊臉一巴。

蘇亞雷斯挺身而出梅開二度 領馬體會賽和切爾達

蘇亞雷斯加盟馬體會後重生，多次勇救球隊取分而回。（Getty Images）

巴塞隆拿在西班牙盃4強面對西維爾，首回合先作客，拿傑迪錫領軍倒戈，與一眾舊隊友交手。

美斯開賽早段有黃金機會，接應基沙文的妙傳，近門一射卻被西維爾門將保奴撲出。巴塞錯過開紀錄的機會，西維爾隨即還以顏色，祖利斯古迪（Jules Kounde）擺脫烏姆迪迪後射破達史特根的十指關，25分鐘先開紀錄。

祖利斯古迪扣過烏姆迪迪建功，為西維爾先開紀錄。（美聯社）

+ 2 + 2 + 2

美斯今仗有不少攻門機會，下半場禁區頂的熨射及罰球攻門，悉數被保奴撲出，巴塞久攻不下，西維爾完場前以一次反擊奠勝，拿傑迪錫左路無人看管下殺入禁區，面對達史特根，窄角度射出一球掛網波，再次收死舊隊友，西維爾85分鐘奠定勝局，兩球淨勝巴塞隆拿，先拔頭籌，4強次回合將於3月初舉行。

拿傑迪錫完場前射入掛網一球，助球隊奠定勝局。（美聯社）

拿傑迪錫建功，與蘇亞雷斯齊齊摑完巴塞左臉，再摑右臉。這名曾效力巴塞6載的克羅地亞中場，建功後未有肆意慶祝，只是低調地親吻右手，及後與隊友相擁。

雖然成為球隊的贏波功臣，但拿傑迪錫沒有特別興奮，賽後依然向舊東家「笠高帽」，「我在巴塞度過精彩的6年，至今我依然對巴塞充滿敬重之情，故此我在入球後沒有任何慶祝，另外我衷心希望巴塞在下周的歐聯淘汰賽中擊敗巴黎聖日耳門。」

美斯今仗連番施射亦無功而還。（路透社）

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