【法國盃】PSG晉級折將尼馬又受傷　勢無緣首度重返魯營鬥巴塞

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-11 13:30

法國盃64強，法甲班霸巴黎聖日耳門作客乙組的卡昂，主帥普捷天奴沒有輕敵，派出主將尼馬正選上陣。可惜該名29歲巴西球星戰至下半場中段因傷退下火線，甚有可能錯過下周對巴塞隆拿的歐聯16強。

戰績未如理想，季中易帥的巴黎聖日耳門，法國盃64強作客法乙的卡昂（Caen），論實力理應輕鬆過關。新帥普捷天奴卻不敢冒險，今仗派出尼馬領銜出戰，配合摩斯堅恩及達斯拿攻堅。

面對卡昂的法乙球隊，尼馬今仗正選領軍。（路透社）

PSG一眾前場球員在上半場連番攻門，可惜依然未能攻破卡昂的大門，雙方在上半場互無紀錄。大巴黎要入波，都要靠主將尼馬鋪橋搭路，換邊初段左路突破傳中，找到正在入楔的摩斯堅恩，門前撞射破網，下半場4分鐘打破僵局。

摩斯堅恩接應尼馬妙傳，門前撞射得手，一箭定江山。（路透社）

尼馬及後被對方一次攔截時，被對方踢中後倒地，狀甚痛楚。其後尼馬未能繼續作賽，最終由麥巴比入替。當尼馬步離球場時一臉愁容，並隨即返回更衣室。尼馬退下火線後，巴黎聖日耳門繼續強攻，惟未能再下一城，最終PSG保持一球勝果至完場，小勝卡昂躋身下一圈。

尼馬戰至下半場中段退下火線，大有可能錯過下周的歐聯16強首回合。（路透社）

PSG下周在歐聯16強惡鬥巴塞隆拿，本是尼馬首次倒戈，大戰前夕卻傷出。普捷天奴賽後表示他觸傷大腿，並難以估計該名巴西球星能否及時復出，「現階段難以預料他（尼馬）能否復出，他在明天會接受進一步的檢查，而我不會對派他上陣的決定而感到後悔。」

話雖如此，法國傳媒《隊報》斷言尼馬必定錯過對巴塞的首回合，如果要在該仗披甲，先要有奇蹟發生。

普捷天奴稱未有後悔派尼馬上場。（路透社）

受傷與生日勁巧合

尼馬一向都是「容易受傷的男人」，早在上月從足踝傷患康復，豈料一個月後，傷患再來襲。尼馬在本月5日踏入29歲，有趣的是，每年的1﹑2月是尼馬避戰高峰期。翻查紀錄，尼馬已連續4年在生日前後亦因不同原因而不能披甲，今年無病無痛過自己生日，上周日對馬賽一仗如常披甲，以為安全過渡，原來是「時辰未到」。

尼馬受傷錯過對南特聯賽 巧合連續3年生日避戰

除了1﹑2月，3月的尼馬也特別脆弱，由2015年起，連續5年在3月中亦因傷或停賽而未能上陣。外界一直有關於尼馬的「都市傳聞」，就是他每年也要返回巴西與胞妹慶祝生日，而他妹的生日在3月11日，看來不謀而合。今年能否與妹妹歡度生日仍是未知數，事關3月11日正是PSG主場對巴塞的歐聯16強次回合，尼馬無病無痛的話，相信必定披甲。

尼馬與妹妹感情要好。（尼馬Instagram截圖）

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