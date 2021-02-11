【網球熱話】退役一年公布喜訊　禾絲妮雅琪升格做甜心媽媽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-11 17:50

澳洲網球公開賽正在墨爾本打得如火如荼，去年戰畢澳網後宣布退役的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪宣布重大消息。 難道禾琪復出？非也，現年30歲的「丹麥甜心」即將踏入人生另一階段，在社交網站宣布與丈夫李爾的愛情結晶品將在6月誕生。

網壇退役名將「丹麥甜心」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki），去年戰畢澳網後，結束15年的職業網球員生涯。

相隔一年，又正值澳網期間，專心做「李太」的禾琪有重要事宣布，透過個人Instagram上載一張小鞋子及超聲波的圖片，並寫上「BB女6月來了」（Baby Girl Coming June 2021），向外界宣布她與丈夫大衛李爾（David Lee）的愛情結晶品將於6月來到世上。

禾絲妮雅琪情定大衛李爾 網球生涯進入倒數？

禾琪透過IG公布喜訊，宣布懷有女嬰。（禾絲妮雅琪Instagram截圖）

即將由「丹麥甜心」升格為「甜心媽媽」，當這個喜訊公諸於世後，不少現役或退役女球手包括寶莎﹑域姬絲（Donna Vekic）及韓杜卓娃等，紛紛留言送上祝賀。

禾琪公布有喜前，在她的Instagram上難以找到半點線索，事關她在近幾個星期依然上載泳衣照，全部沒有半點有喜的跡象，相信是懷孕前的舊相，所以這個消息震驚不少網民。

禾絲妮雅琪在2017年與李爾訂婚，並在2019年圓婚，如今再踏入人生另一階段。

禾琪與李爾是體壇著名的模範夫妻，二人分別是退役網球手及籃球員，相信他們的愛情結晶品必定能夠遺傳父母的運動天份，若果「寶貝女」長大成人後決心走父母舊路的話，相信有力成為「體壇星二代」，但她需要煩惱揀選籃球或網球。

禾絲妮雅琪與丈夫李爾是體壇的模範夫婦。（資料圖片／Getty Images）

+ 3 + 3 + 3

現在墨爾本「打得火熱」的澳網，算得上是禾絲妮雅琪的福地，「丹麥甜心」在2018年澳網贏得職業生涯唯一的大滿貫錦標，成功打破宿命。澳網亦是禾妮絲雅琪最後一個參賽的大賽，最後一戰後淚灑球場，叫人動容。

禾絲妮雅琪結束15年生涯 「希望生涯可啟發更多人」

墨爾本是禾絲妮雅琪的福地，2018年她在澳網贏得生涯唯一一項大滿貫。（資料圖片／Getty Images）