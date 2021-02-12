【世冠盃】拜仁慕尼黑小勝封王　史上第二支六冠王球隊

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-12 08:21

牛年快樂！踏入農曆牛年，德甲班霸拜仁慕尼黑成為牛年首支捧盃的球隊，拜仁在世界冠軍球會盃決賽中，憑柏華特的入球一箭定江山，小勝堤格雷斯封王，升格為世界「六冠王」。

原定在去年12月舉行的世界冠軍球會盃，因為新冠疫情關係而押後至今年2月上演，年三十深夜終舉行決賽，由歐洲冠軍拜仁慕尼黑迎戰中北美洲代表﹑來自墨西哥的堤格雷斯（Tigres UANL）。拜仁慕尼黑賽前傳來壞消息，前線主力湯馬士梅拿經過數次病毒測試後，驗出感染新冠肺炎，今仗無緣披甲。

即使梅拿缺陣，拜仁依然派出強陣出戰，射手利雲度夫斯基﹑快馬利萊辛尼及京士利高文，加上基拿比在中路穿針引線，一同向堤格雷斯進襲。

拜仁在上半場中段率先將皮球放進網內，甘美治禁區外一記冷箭，站在越位位置的「利雲哥」及時「縮腳」未有影響皮球去向入球，但球證翻查VAR後，認為利雲度夫斯基的位置影響到門將，故此入球無效。

拜仁今仗攻勢浪接浪，在數據上大勝對手，全場一共錄得17次埋門，其中8次中目標，對手全場只能寥寥可數的3次，可惜拜仁亦花了一點時間打開缺口，高文﹑辛尼及艾方素戴維斯先後攻門，同樣無功而還，雙方上半場打成平手。

上半場「食詐糊」的甘美治再接再厲，下半場禁區外過頭波妙傳，利雲度夫斯基近門頭槌攻門，被對手門將撲出，後方的柏華特補射入網，旁證隨即高舉格仔旗，示意「利雲哥」越位在先。經過VAR的覆核後，利雲度夫斯基沒有越位，入球有效，拜仁終在59分鐘射破堤格雷斯的大門。

拜仁慕尼黑領先後的攻勢同樣凌厲，其中杜利素的遠射最近磅，堤格雷斯的門將僅僅撲到，皮球中柱彈出，即使拜仁餘下時間未能再添紀錄，仍然足夠讓他們一球擊敗對手，捧走世界冠軍球會盃的錦標。

拜仁慕尼黑由國內贏到世界，9個月內贏得6項錦標，繼2009年的巴塞隆拿後，成史上第2支世界六冠王。領隊菲力克（Hansi Flick）自2019年11月坐正領軍，至今球隊出戰過68場賽事，如今已為球隊奪走6項錦標，平均11.3場便拿走一隻獎盃，效率驚人。

當年帶領巴塞創歷史的哥迪奧拿，特意拍片恭賀舊東家，更打趣地向菲力克「挑機」，「衷心恭賀拜仁慕尼黑大家庭，六冠王係超凡成就。喂，漢斯（菲力克），你哋第二支六冠球隊，或者我可以叫埋美斯等成員，同你哋再鬥一場，爭奪第7項錦標，有日子同地方就Call我啦！」