英足總盃｜車路士驚險晉級杜慈唔收貨　阿巴謙入球兼助守挫乙組仔

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-12 11:45

新年流流，要講吉利說話。一眾車路士球員在農曆牛年的第一天，被杜慈應節地「開個早年」。 車路士在英格蘭足總盃第5圈，作客一球小勝班士利，有驚無險晉級8強。杜慈賽後直言「你哋不如踢好啲？」，牛年一到立即動氣。

英格蘭足總盃第5圈最後兩場賽事，周四（11日）深夜先後上演，決出最後8強。籤運不俗的車路士作客面對英冠的班士利（Barnsley），主帥杜慈輪換出戰，蘇馬復任正選，最後一關由阿列沙巴拿加把守，前線則由譚美阿巴謙夥拍普列錫及薛耶治攻堅。

面對英冠中游分子的班士利，車路士今仗踢得並不輕鬆，主隊在上半場更有不少攻勢。班士利早段先有一次黃金機會，主隊左路一次傳中，哥林比達恩近門一射被阿列沙巴拿加撲出，力保不失。臨完半場前，同樣來自比達恩的射門斜出，兩軍上半場互無紀錄。

今仗為車路士把關的阿列沙巴拿加，今仗救出不少險球，助車路士力保清白之身。（Getty Images）

杜慈半場休息果斷「撳掣」，列斯占士及魯迪格入替，車路士在下半場取回不少攻勢，戰至中段終於打破僵局，來自後備入替的列斯占士一次右路以速度落底，其後橫傳予門前的阿巴謙，完成最簡單的任務，將皮球送入網內，「車仔」64分鐘終於領先。

阿巴謙接應列斯占士傳中，輕鬆門前撞射建功。（Getty Images）

班士利隨後施壓，希望盡早扳回一城，阿巴謙前場先入一球，回防亦有建樹，班士利罰球斬中，阿列沙巴拿加手槌打出不遠，引出一輪混戰。蘇爾包華腳面一彈，越過Kepa手頂，幸好阿巴謙在白界線前一頭頂出，結果憑阿巴謙的一射加一頭，一球險勝班士利晉級8強，將與英超榜尾的錫菲聯爭入4強。

譚美阿巴謙前場建功外，回防亦護空門。（路透社）

車路士有驚無險過關，上半場一度被「撳住攻」，主帥杜慈有話兒，直言麾下表現有進步空間，「面對低組別球隊，沒有預料到如此艱難地過關，球員們明顯可以有更好的表現。不過，當面對一支傾盡全力爭勝的球隊，形勢變得困難，尤其是在球隊不順的時候。」

場邊的杜慈相當緊張，賽後直言球隊表現有待改善。（路透社）

早前被曼聯大炒9球的修咸頓，上周聯賽繼續頹勢，以2：3僅負紐卡素，今仗與狼隊爭出線。作客的「聖人」下半場初段由射手丹尼艾格斯建功開紀錄，加上岩士唐完場前攻入奠定勝局一球，修咸頓以兩球淨勝狼隊，反底晉級，將與英冠的般尼茅夫爭奪4強席位。

修咸頓憑艾格斯及岩士唐各建一功，兩球擊敗狼隊出線，晉級足總盃8強。（Getty Images）

英格蘭足總盃第5圈戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

英超第24輪直播賽程（按圖放大）：