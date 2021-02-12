【西甲】巴塞天價收購內藏魔鬼細節　傷癒照樣提早收咧免「科水」

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-12 12:36

「新一年，祝你財源廣進」，西甲班霸巴塞隆拿，無時無刻都想着。新冠肺炎疫情嚴重打擊收入，為免破產，凡事錙銖必較，調兵遣將也要精打細算。 西班牙傳媒指，2018年初天價加盟的中場菲臘比古天奴，今季使用期已進入倒數階段，原因與合約中「魔鬼細節」有關。巴塞有可能為免「科水」，今季不再派他出場。

巴塞在2018年1月以1.3億鎊從利物浦加盟，上季被借到拜仁慕尼黑，有份出力捧起歐聯冠軍。今季回歸財困的巴塞，在1月因半月板撕裂而養傷，預計到3月底才可上陣。不過，西班牙《阿斯報》記者Javier Miguel接受電視節目訪問時指，巴塞為免觸動浮動條款，餘下時間將會「有限度」使用古天奴，甚至不再上陣。

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古天奴3年前天價來投，附帶多項浮動條款。巴塞現時財困，用不用他，如何用他，全都要苦苦思量。（Getty Images）

該記者指，巴塞收購古天奴的合約中，有一條關於出場次數。古天奴今季在西甲上陣12場，歐聯上陣2仗，只要在餘下賽季再上陣7次，巴塞便要向利物浦支付約450萬鎊。

朗奴高文今季來救火，面對限制非同小可。（Getty Images）

這個銀碼對於堂堂西甲豪門，本應「濕濕碎」。不過，疫情之下，閉門作賽大半季，巴塞收入大減。而且多年來招兵買馬，當中不少合約仍未還清，有指巴塞仍欠19家球會共1.12億鎊轉會費。單是古天奴一人，未向利物浦還清的轉會費已超過2500萬鎊。

巴塞隆拿高薪一族（周薪已計獎金）：

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重磅收購「唔用得」，青訓新星亦然。季初盡現才華的18歲小將安素法迪在去年11月左膝半月皮重創，須開刀治理，原定預料2、3月可以復出。但西媒指他康復進度欠佳，復康過程中稍為加強運動，左膝便發炎。為了完全康復，他於1月再次開刀，康復需時更久，甚至有機會再次開刀。

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