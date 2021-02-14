普拉提導師演活不渝愛情　照顧腦傷丈夫　夫4年後說出一句感人話

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-14 19:15

婚姻，真的可以不論生老病死嗎？美國一位普拉提導師，演活了這樣的愛情。 Laura（Laura Grant）本來是個平凡的普拉提導師，但本身任海軍陸戰隊的丈夫Jon在2017年遇上車禍後，兩人的生活天翻地覆。

4年前，Laura努力經營自己的普拉提事業，每日在instagram分享運動片段，外貌甜美的她也登上健身網站。直到有一晚，她在海軍陸戰隊工作的丈夫Jon，與友人前往一個火場救人途中遇上交通意外，受到程度最嚴重的創傷性腦損害，醫生說遭受這種程度傷害的人，有90%機會永不醒來，餘下10%能醒來的，也會永久嚴重傷殘。

遇上意外前的Jon和Laura（按圖放大）：

Jon昏迷了足足兩個月，看到丈夫的情況，Laura也曾迷惘過，始終Jon未必可以完全康復，她可能要花一生心力照料一個半癱瘓、無法自理的人，更痛苦的是要看着深愛的人飽受煎熬。她曾向Jon說：「若太痛苦，你就先走吧。」

昏迷兩月後甦醒 卻不再是從前那個他

Laura很快已決定要盡力幫助丈夫，她以自己的普拉提知識為Jon活動身體。Jon最終醒來，卻再也不是以前那個精神奕奕、健壯的軍人，受嚴重腦損傷影響，他的認知能力大大受損，除了無法控制身體、無法說話、無法集中注意力、連眼球看向哪個方向也控制不了。

但幼時曾經歷過腦震盪的她，最終決心要幫助Jon渡過難關：「我一直在想，他是海軍陸戰隊，他總是在掙扎求存……是的，前路很漫長，而且絕大多數時間也相當難過，但他一直在為生存而戰。」

Jon受傷後兩個月一直昏迷，更需插喉。（instagram）

雖然認知能力受損，令Jon難以表達自己，卻不代表他沒有感受——住院一段時間後，他精神與身體變得更差，開始拒絕進食、不肯服藥、甚至排出血尿，Laura終決心帶丈夫出院，兩人一同遷進復康中心，讓丈夫有更好的復健環境。

重新學走路 驚喜一吻確認心從未變

Jon出院後仍需坐輪椅，但慢慢重新開始學走路，數個月後，他在走路練習期間，竟然主動吻向在眼前輔助他的太太，讓Laura確信，Jon的內心從來未變。Laura除以其運動專業幫助丈夫復健，也不斷尋求、研究各種療法及科技，盡最大努力去改善Jon的情況，期間她常在instagram分享Jon的進展和兩人的相處點滴，有時是Jon學懂說「我愛你」、有時是他在運動、也有他與愛犬一同入睡的畫面。

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以普拉提紓緩照顧者壓力

在網上分享的當然是美好一面，作為「照顧者」卻也有喘不過氣的時間，Laura曾在instagram透露，自己的耐性也有用盡的時候，但信仰和對丈夫的愛，終驅使她撐下去，並以正面心態看待一切，她亦盡量堅持每日做普拉提，紓緩身心。

Jon出事至今差不多4年，病情已有極大進展，雖然距離受傷前的狀態仍有大段距離，但他從無法言語、長期卧床，到現在已可自行做一定的復健運動，可以看書、甚至讀出書中內容，亦懂得抄寫簡單文字。

Jon已可以看書、及讀出書中內容：

不過，Jon的言語能力仍是一大障礙，儘管從只懂說出「Yes」和「No」，進展至可以說出更多語句，但更多時候是一堆難以理解的聲音。

有口難言卻說出一句驚喜話

Laura解釋，根據醫生的說法，由於Jon大腦控制語言的部份受損，令他「雖然可以在腦海中組織出正確的語句，但卻無法正常地說出來」，令Laura更加心痛：「老實說，很多時候我都不明白他的說話，這種有話想說、卻沒人明白自己的感覺，實在太可怕了吧？」不過她悲傷過後，又轉念一想，她既認定Jon是自己的「靈魂伴侶」，總可以透過丈夫的舉動、眼神明白一二。

從甦醒不久（左）到現在（右），Jon的進展非常明顯。（instagram）

Laura的心血沒有白費，2021年第一天，奇蹟的一幕出現了。

Laura如常指導Jon訓練雙臂，以保持活動能力，Jon完成運動後，突然指着左臂說：「死了（Died）」。Laura驚訝地問道：「誰死了？」Jon又答道：「醫生覺得死了（Doctor thought died）。」Laura再問：「你死了？」

Jon未有回答，所以Laura再問：「那麼是誰救了你？」

Jon不加思索就說：「你（You）。」

Jon在引導下，已可寫出自己的名字。（instagram）

純粹地深愛着對方的靈魂，意外苦難也不分離。不渝的愛情，大概就是這一種。