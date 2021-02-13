【英超】摩連奴批巴利誤導　矛盾浮面預示「看台路人甲」重現？

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-13 12:04

加里夫巴利崔護重來，回到成名地熱刺，表現遠低於預期。近仗跡象顯示，上季下半季在皇家馬德里擔任「看台路人甲」的荒誕場面，成為常態。 熱刺領隊摩連奴近仗把巴利列作後備，落後之下仍有名額卻不派遣上陣，惹來外界質疑。球隊今晚在英超作客迎戰榜首的曼城，摩連奴向巴利發炮了。

巴利在上仗英超2：0擊敗西布朗時任後備，未有上陣，而周中足總盃16強加時4：5負愛華頓一役則不入名單。摩連奴當時指巴利並非有傷，而是賽前報稱不滿訓練表現，故剔出名單，惟巴利在個人Instagram上載相片稱「今天操練良好」。

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摩連奴近仗未有派遣巴利上陣。（Getty Images）

摩連奴忍耐已久 忍無可忍

摩連奴在今仗賽前記者會直斥巴利的帖文「錯晒」，「帖文同現實矛盾」，記者會頓變摩連奴爆料時間。他說自季初巴利外借回巢，便一直把彼此關係和交流保持低調，不會外揚，「但今次我必須講講」。摩連奴指斥巴利帖文寫道「操練很好，我已候命」，完全是錯誤：「我不知道，這帖文或許不是他負責。他接受檢查，雖無顯示有傷，但他依然有些感覺。」

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巴利表示操練狀况良好，連熱刺官方編輯都讚好。（IG@garethbale11）

球員感覺為先 能否鬥曼城傳疑

摩連奴續稱就算有專業人士評，但一切以球員自身感覺為先，「感覺比我們的意見重要，所以他不能候命，就是如此簡單」。至於作客曼城的大戰，會否看見「大師兄」身影，摩連奴又來「太極宗師」上身：「如果他可以，便會挑選他。」熱刺在聯賽3連敗之後，上仗有隊長哈利卡尼復出兼入球，擊敗西布朗，現時排第8。摩連奴表示翼衛利古朗未可上陣，但有機會趕及下週中歐霸32強對禾夫斯貝加時復出。

加里夫巴利回歸熱刺，惟上陣機會依然不多。（資料圖片／路透社）

觀乎摩連奴今季作風，較少公開「直擊」麾下球員，卻「例不虛發」，看看迪利阿里便知。他在聯賽盃8強對史篤城輕率失誤，引致失球，賽後被摩連奴直斥「製造問題」，此後只在足總盃上陣2次。曾效力熱刺的贊拿斯認為摩連奴公開向巴利發炮，將帥不和顯而易見，且無轉機，有可能再度成為看台閒人：「餘下時間很可能投閒置散，季尾分手作結。」

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巴利去季下半季在皇馬亦被施丹棄用，「行得走得」卻安坐看台，沒有出場機會，甚至如常練波，然後「睇波」。今回情况跟去季歐聯16強，巴利沒有隨隊作客曼城時相似。賽前如常練習，卻沒有出現於名單，當時施丹指巴利表示「唔想踢」，因而沒有挑選。

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