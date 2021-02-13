足球轉會｜法國中堅新星完季「升呢」　啟動解約條款過檔歐聯盟主

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-13 13:28

好中堅難求，黃金期甚至「三張幾」的中路守將，都有球隊爭逐。年輕的潛力股，當然「唔憂嫁」。 德甲RB萊比錫的法國新秀中堅烏柏美卡奴，在過去一年成為轉會市場最熱門名字之一，與利物浦、曼聯等多支豪門拉上關係，花落誰家終有定案。下一站是「紅」，但不是紅軍或紅魔。

法國國腳烏柏美卡奴（Dayot UPAMECANO）去年夏天與萊比錫簽下新約，留效至2023年。他的轉會傳聞不絕於耳，與多支大球會拉上關係，曼聯、利物浦、車路士、阿仙奴、巴塞隆拿都傳有意收歸旗下。搶先「嘜實」新一代最強中堅的球會，是德甲班霸拜仁慕尼黑。

烏柏美卡奴廣受留意，據報滿意拜仁開出的條件，同意加盟。（Getty Images）

拜仁體育總監沙歷咸美錫（Hasan Salihamidžić）接受德國報章《圖片報》（Bild）訪問，親證已跟烏柏美卡奴及相關人士洽談，確認對方同意加盟，只待簽約便會成事。拜仁將會支付22歲的烏柏美卡奴，現時合約中4250萬歐元解約條款，與拜仁簽約5年。沙歷咸美錫讚道烏柏美卡奴已展現相當突出的質素，拜仁羅致他時，競爭相當激烈，「洽談持續了數月，直至上星期在多哈再次跟所有相關人士討論，終於說服他們」。

烏柏美卡奴（右二）去季助萊比錫首晉歐聯4強，不敵巴黎聖日耳門出局。（Getty Images）

烏柏美卡奴本季德甲接近踢足全部賽事，只因傷缺陣1仗。今晨轉會消息傳出時，球隊正在主場對戰奧格斯堡，碰巧「主角」列後備。雖然球隊數天後要應付歐聯16強首回合對利物浦一戰，但此時此刻難免惹人猜想。球隊體育總監哥舒（Markus Krösche）半場受訪，未有言明，「他的合約有解約條約，我們已不在主導地位」。

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轉會消息靈通的記者Fabrizio Romano在個人Twitter提及此消息，並指車路士和利物浦均曾接觸，謀求在今夏羅致烏柏美卡奴。他又指曼聯一直留意，但未有進一步接觸。烏柏美卡奴身高1.86米，2017年從薩爾斯堡紅牛轉到德甲的萊比錫，加盟後兩度助球隊殺入歐聯，包括去季戰至4強。他至今上陣過百場德甲，據統計只曾出現1次嚴重失誤而直接引致失球。他防守硬淨，亦喜歡引球推進，並有不俗傳送能力，讓多支豪門趨之若鶩。

萊比錫亦有後着，近日不斷羅致年輕守將。而從曼城借用的西班牙翼衛安祖利奴（ANGELINO），一年間穩佔正選，讓萊比錫啟動買斷條款，簽約至2025年。

萊比錫啟動西班牙翼衛安祖利奴買斷條款，簽約至2025年。（RB萊比錫官網圖片）

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