【小球會大作戰】挪超冠軍暴雪中開操　視野模糊訓練前開闢跑道

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-13 17:56

北半球正值冬天，北極圈漫天風雪。天寒地凍，如何運動？關鍵字：決心！ 去季以近乎無敵姿態，首次稱霸挪超的神奇球隊波杜基林特，新球季踏上衛冕之路。開始操練，已經面對逆境，頂硬上照練可也。

波杜基林特（Bodø/Glimt）去季屢創驚喜，在歐霸外圍賽緊逼意甲AC米蘭，在挪超開季10連勝，最後全季僅負1場聯賽，早早鎖定聯賽冠軍。挪超定於4月初開季，球隊開始準備衛冕。

挪超神隊波杜基林特強攻出位 北極圈奇兵聯賽半季不敗

「黃衫軍」去季挪超近乎無敵。（波杜基林特INSTAGRAM）

天氣不似預期，北半球今個冬天相當寒冷，冷鋒不斷。波杜基林特前天開操，正正橫風橫雪。但冷的風，問誰怕，跑兩跑就慣。球會上載一段影片，兩名球員在球隊主場練習，環境相當惡劣。

主場白矇矇，球場草地有厚厚積雪，深度達半條小腿。兩名球員各自練跑，一人踏着厚厚積雪，另一人則拿起雪鏟「開闢」一條跑道，來回衝刺，但草面相當濕滑，每到盡頭要收步，都會「跣住去」。跑幾次，又再積起大雪，又要剷雪了。球隊IG還要苦中作樂，帖文這樣寫道：「今天主場的訓練條件非常好。老友全力以赴，沒有事可以阻止他們訓練。」

「挪威李城」首奪冠軍 戰場之男帶來勝利法則

創會104年首次稱霸頂級聯賽，極地小球會的出頭天。（波杜基林特INSTAGRAM）

波杜基林特去季表現驚為天人，陣中漸有球員獲得賞識。AC米蘭搶先在歐霸外圍賽淘汰波杜基林特後羅致挪威國腳贊斯侯治，而翼鋒辛卡拿祖亦已轉會到英冠球隊屈福特。

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