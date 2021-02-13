【英超】利物浦負李斯特城兼折將　艾利臣新中堅「自炒」送大禮

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-13 22:51

英超「賀歲波」，大年初二的頭場先由「紅噹噹」的利物浦打頭陣，作客硬撼羅渣士領軍的李斯特城。 利物浦下半場先由法明奴交出一球巧妙的後腳助攻，沙拿撞射開紀錄，李斯特城及後反撲，7分鐘內連入3球，其中第2球紅軍門將艾利臣再度犯錯。李斯特城結果以3：1力克利物浦，全取3分，升上第2位。

利物浦在大年初二的英超登場，紅軍防線同樣「紅噹噹」，祖爾麥迪比早前加入長唞行列，法賓奴亦有輕微的肌肉問題，今仗未能披甲。四大中堅齊掛免戰牌，隊長佐敦軒達臣繼續串演中堅，今仗的拍檔是冬窗加盟、首度擔正的土耳其小將奧辛卡巴克（Ozan Kabak）。

利物浦鬧中堅荒，冬季轉會窗加盟的卡巴克正好大派用場。（路透社）

李斯特城的防線同樣天殘地缺，今季表現出眾的祖斯甸前十字韌帶重創，幸好列卡度彭利拿早前及時復出。前線尖刀華迪今仗復任正選，夥拍占士麥迪臣及哈維班尼斯攻堅。

利物浦開賽早段攻勢凌厲，沙拿兩度在禁區內倒地，球證安東尼泰萊當然沒有表示。紅軍在中段傳來壞消息，占士米拿因傷退下火線，步離球場時十分失望，由堤亞高艾簡達拿入替，紅軍再添傷兵一員。

利物浦再添十字兵，占士米拿退下火線，由堤亞高艾簡達拿入替。（路透社）

堤亞高入替後，增強利物浦的傳送能力，沙迪奧文尼禁區內接應頭槌二傳予有越位之嫌的軒達臣傳中。文尼加一頭，法明奴面對卡斯柏舒米高近射，這名李城隊長神救單手撲出，化險為夷。

李斯特城門將卡斯柏舒米高多次勇救險球。（路透社）

主隊李斯特城攻門不多，但勝在夠威脅，一次反擊長傳，占士麥迪臣第一時間傳給華迪，長驅前進至禁區起腳攻門，可惜一射中楣彈出，令紅軍逃過一劫。李城及後照辦煮碗，泰利文斯交出長傳，華迪再度接應後起腳，可惜被艾利臣出迎撲出，雙方上半場互無紀錄。

上半場先有華迪中楣，下半場輪到利物浦。罰球專家阿歷山大阿諾特主射死球，射門稍稍被人牆改變方向，舒米高飛到盡亦未能撲出，幸好門楣「幫幫手」。

卡斯柏舒米高今仗左飛右撲，最終亦未能保住清白之身，利物浦一球勁射被李城擋出不遠，法明奴禁區內接應，背向龍門機會沒有射門機會，所以以一記巧妙的後傳回後，沙拿撞射勝在夠角度，終射破舒米高的十指關。

法明奴後腳妙傳助攻，沙拿熨射入網先開紀錄。（Getty Images）

李斯特城中後段積極反撲，78分鐘憑占士麥迪臣的左路罰球直射入網，旁證先舉旗示意越位，經過VAR的核實後，判定一眾入楔的李城球員沒有越位，入球有效，追成平手。

上場連環犯錯的門將艾利臣，今場再度「中伏」。李城一次長傳，艾利臣出迎時與新兵卡巴克撞在一起，而皮球亦未能解圍，結果「益晒」華迪射入空門，81分鐘反超前利物浦。

艾利臣連續兩場犯下低級錯誤，最終7分鐘連失3球。（路透社）

利物浦全軍壓前，加上防線鬆散，李斯特城再以反擊建功，尼迪迪直線傳送哈維班尼斯，殺入禁區再度射破艾利臣，85分鐘射成3：1，李斯特城憑這7分鐘連轟3球，擊敗利物浦全取3分。

李斯特城以46分暫時升上第2位；利物浦則以40分暫列第4位。

哈維班尼斯錦上添花，為李城射成3：1奠定勝局。（路透社）

英超第24輪直播賽程（按圖放大）：