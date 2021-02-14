【英超】VAR再惹爭議　高普斥防線有問題　新中堅不完美的地標戰

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-14 00:44

利物浦大年初二作客李斯特城，下半場中後段連失3球，以1：3不敵李斯特城，由贏變輸兼折將，聯賽三連敗。 紅軍主帥高普賽後有話兒，直指李城有3名球員越位，但VAR沒有示意，這個決定是今仗轉捩點。

今仗賽前，利物浦及李斯特城分列第3及第4，是役互碰是爭奪前列關鍵的「6分波」。利物浦下半場由沙拿撞射先開紀錄，李斯特城及後7分鐘內連轟3球，紅軍作客以1：3落敗。

利物浦負李斯特城兼折將 艾利臣新中堅「自炒」送大禮

利物浦最近表現反覆，早前連勝熱刺及韋斯咸，爆冷不敵白禮頓後再輸曼城，連同今場敗仗，紅軍聯賽再度三連敗，落後第3位兼踢少一場的曼聯5分，後亦有追兵，車路士及韋斯咸贏波的話，紅軍至少跌至第6位。

李斯特城憑華迪﹑麥迪臣及班尼斯各建一功，7分鐘內攻入3球反勝利物浦。（路透社）

主帥高普賽後直指首個失球是轉捩點：「李斯特城首個入球明顯是越位，當時有3名李城球員越位，但VAR視而不見，在當刻球隊的形勢急轉直下。我們今仗踢得不俗，主導戰局，可惜75分鐘的出色表現並不足夠。」

占士麥迪臣的首個入球，3名李斯特城球員亦有越位之嫌，可惜VAR依然指入球有效。（Twitter截圖）

紅軍再陷中堅荒，法賓奴因肌肉有輕傷未能披甲，最終高普派出借將卡巴克夥拍佐敦軒達臣扼守中路。今仗對該名史浩克借將而言，必定不是一場理想的地標戰，最後兩個失球亦與他有關。

利物浦門將艾利臣對曼城一仗罕有地連環犯錯，今仗出迎時與卡巴克有誤會，解圍不果，更送上大禮，華迪輕鬆射入空門。尼迪迪及後一記傳送撕破紅軍防線，哈維班尼斯以速度殺入禁區，卡巴克成為最接近班尼斯的一人，即使仍有一段距離，他竟然最終收步，若果他再衝一段的話，或許可以給予班尼斯一點壓力。

哈維班尼斯起腳前，卡巴克已經收步，未能給予對手一點壓力。（路透社）

卡巴克的利物浦地標戰：

高普談及這兩個失球時坦言：「第2個失球是溝通的問題，當時應該有球員出聲提場，但我完全聽不到。我不能接受最後一個失球，事關我們的防線過於鬆散，給予對方太多空位。」

高普賽後直言今仗球隊表現不佳。（路透社）

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