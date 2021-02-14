【足球熱話】曼聯新星倒戈曼城大四喜　入球後親吻會徽兼剷草慶祝

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-14 11:11

曼城3：0擊敗熱刺再贏一仗，在英超聯賽榜領先7分之多。哥迪奧拿領軍之下，冠軍似乎已無多少懸念，不如轉轉口味睇U18賽事。 曼城U18賽前8勝3和保持不敗，今仗作客曼聯對手陣中有一個熟悉面孔——17歲的麥尼爾（Charlie McNeill）。

麥尼爾自小已是紅魔鬼球迷，並加入曼聯青年軍，不知什麼原因，他在2014年轉投球會同市宿敵曼城旗下。他為藍月亮在少年隊炮製多達600個入球之多，名副其實是一部超級入球機器。

直到去年夏天，他拒絕跟曼城續約，曼聯擊敗祖雲達斯和RB萊比錫，用75萬英鎊再次將他收歸旗下。年紀小小已由曼徹斯特的兩方來來回回，今場比賽，他用行動告訴世人，自己的心在何方。

麥尼爾（Charlie McNeill）為曼聯先開紀錄後，激動地抓着會徽慶祝。（Getty Images）

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+ 5 + 5 + 5

一入球立即親吻會徽

英超U18北部聯賽，前列份子均是熟悉的曼聯、利物浦和曼城。賽前13支隊伍之中，只有曼城保持不敗之身。

開賽僅12分鐘，麥尼爾接應角球一頂入網，為曼聯先開紀錄後，他立即跑向攝影鏡頭前，激動地親吻胸口的曼聯會徽。他之後主射十二碼雖被曼城門將麥南馬拉（Josh McNamara）救出，但麥尼爾機靈地立即補中，20分鐘內為球隊梅開二度。

賽後麥尼爾在社交網站上載為曼聯攻入4球。（Instagram）

完上半場前，曼城憑一次爭議入球追成1：2。當時比賽因有球員受傷暫停，重新開賽後，曼城趁對手未準備好立即快開界外球，鋒將蘇迪（Tai Sodje）將皮球射入網內。曼聯球員十分不滿，曼城教練團隊立即指示球員不作任何攔截，讓曼聯攻入回一球，盡顯體育精神。麥尼爾就是憑這個有點奇怪的入球，大演帽子戲法。

蘇迪下半場再入一球，為曼城追成2：3。戰至補時階段，麥尼爾把握曼城防線失誤再入一粒，一口氣攻入四球回贈舊主。今季他11次為曼聯在英超U18賽事上陣，已攻入12球，當中10球在近6仗所得，狀態火熱。曼聯全取3分後，以36分穩佔英超U18北部聯賽榜首，領先次席利物浦6分，曼城以27分排第三但少踢兩場。

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曼聯全取3分，以36分穩佔英超U18北部聯賽榜首。 （英超官網）

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