英超︱摩連奴贏了場交，輸了場波　遭狠批：「他需要的不是敵人」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-14 12:46

熱刺英超聯賽大戰曼城，賽前主帥摩連奴在記者會上大爆外借回巢的「大師兄」加里夫巴利狀態有別於對方在社交媒體上放料。結果熱刺0：3大敗曼城腳下，這個足球界嗌交高手再次「贏咗場交，輸咗場波。」 摩帥所作所為，被曾效力熱刺的占美列納猛烈批評：「他需要的是盟友，不是敵人。」

今仗巴利後備上陣18分鐘，另一曾被摩帥狠批的迪利亞里上陣26分鐘。二人上場後均帶來一點火花，惟比賽完全在曼城掌控之下，不足以扭轉熱刺敗局。

「這是一支缺乏信心的球隊，摩連奴必須承認責任。」占美列納指出，「他換入迪利亞里和加里夫巴利，希望他們能帶他逃出生天，卻以差勁態度對待二人。他們之前連大軍名單也不入，如今你叫他們為你扭轉乾坤？現代足球並不是這樣運作的。」

他認為，領隊必須跟球員站在同一陣線，「摩連奴需要的是盟友，不是敵人。現在他習慣跟太多他需要的人反目成仇了。」

賽前狼批加里夫巴利的摩連奴，大敗後反遭批評。（Getty Images）

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事緣加里夫巴利在熱刺英超2：0擊敗西布朗一仗擔任後備，未有上陣，周中足總盃16強加時4：5負愛華頓一役則不入名單。摩連奴當時指巴利並非有傷，而是賽前報稱不滿訓練表現，故剔出名單，惟巴利在個人Instagram上載相片稱「今天操練良好」。於是摩連奴在對曼城一戰賽前記者會上直斥巴利的「帖文同現實矛盾」，大爆巴利回歸熱刺後種種狀況。

賽後摩連奴似有意為換入巴利和阿里解畫，指出他身為教練間中也會作出錯誤決定，「我們都會錯，但我們沒有一個是瘋子，當一個球員有潛力和條件時，沒有人會說：『我不想要這個球員幫助我和球隊。』」

「只要是好球員，當他們狀態良好，當他們經已預備好，我會一直歡迎他們。」他續稱，「他們是否具備質素？我們當然知道他們是，如果他們狀態好並作好預備，認為自己身體和心理已在備戰狀態，歡迎。因為球隊需要每一個人。若巴利和阿里可以十足狀態上陣，會對我們球隊實力大為提升。」

前文提要：

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孫興慜在比賽尾段受傷，摩連奴稱愛將足踝被踩，希望問題不太嚴重，不會影響下場上陣。 （Getty Images）

之前成功現反成包袱

摩連奴認為今仗落敗在於「一支充滿活力的球隊面對一支很疲倦的球隊」，強調熱刺開局十分理想。占美列納卻指，「當我看到目前的熱刺，它只是踏着昔日的影子」。

「攻勢欠缺速度，孫興憊防守多過進攻，他們現在的踢法猶如摩連奴大師班，正在苦苦掙扎。」列納解釋，「摩連奴好像以他的風格討人歡心。之前當他們表現出色的時候，用上賀積查治和穆沙施素高，他們在贏波卻不好看。現在他幾乎嘗試討好球迷，卻行不通。」

他點出，守將輪換或是失球大增的原因，「後場4人不停輪換，會給任何人信心可言？然後摩連奴說因為他們犯錯，是的，不過那是因為你每星期不斷更換防守陣容。」孫興慜在比賽尾段受傷，摩連奴稱愛將足踝被踩，希望問題不太嚴重，不會影響下場上陣。

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