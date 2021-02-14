【足球】武磊留洋兩年嚐盡甜酸苦辣　踢西乙仍感無憾

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-14 15:06

2019年1月，中超神射手武磊帶點意外加盟西甲球隊愛斯賓奴。即使球隊在2016年被中國商人陳雁升收購，引入中國球員卻非必然。國際米蘭和狼隊均為中國商人擁有，一隊陣容中便沒有華裔球員。 兩年過去，武磊由西甲走到西乙上陣機會不增反減，他亦無怨無悔。

兩年前在西甲舞台亮相，武磊作為當時唯一能在歐洲五大聯賽立足中國球員，在中國受到莫大關注，甚至被戲稱為「全村的希望」。一夜之間愛斯賓奴受到前所未有的注視，當地亦掀起一股中國熱潮。

去年夏天隨愛斯賓奴降班，武磊引發的西甲足球狂熱冷一下子卻下來。中國球迷仍在回味他上一季跟巴塞巨星美斯和皇馬眾星同場交手的風光，武磊本人接受《新華社》訪問時經常提及的卻是「學習」和「感受」。

武磊加盟愛斯賓奴兩年，大談留洋感受。（Getty Images）

武磊的西班牙之旅（按圖放大）

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「我是抱着學習的心態出來留洋的。我想感受的不僅是國外的足球，也包括這裏的文化。這兩年不管是在西甲還是西乙我都學到了很多，也經歷了很多。」武磊在中國足球壇總是獨一無二的存在，高薪和名氣充斥的中超泡沫之中，他是罕有清醒一員。

他在上海上港由中乙、中甲踢到中超，用一個個入球代替說話。球隊、中超神射手都做到，為球隊贏得中超冠軍之後，他的下一步不為爭取更多收入，而是一趟圓夢的歐洲足球體驗。「比如這個賽季，我就可以感受西乙的環境，包括各個球隊的生存方式，從而全方位地感受西班牙足球。所以從西甲到西乙，我完全不存在落差感。」

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由中超巨星到西乙凡人，武磊無怨無悔。（Getty Images）

【中國歷年外流歐洲名將】：（按圖放大）

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球隊降班出場時間不增反減

武磊加盟愛斯賓奴後，並非必然正選，很多時只會後備出場。球隊降至西乙，原以為他會獲得較多出場機會，現實卻正好相反——今季19次上陣，共出場627分鐘，平均每場33分鐘，與上季在西甲平均52分鐘更少。一方面是隊中競爭激烈，更重要的改變是，愛斯賓奴在西甲是一支戰術上主力防守反擊的弱旅，降至西乙突然變為強隊，其他對手密集防守之下，對擅長以速度創造機會反擊的武磊十分不利，位置上亦由正前鋒移向左路，西乙至今只有2球進帳，另外就是在西班牙盃攻入一球。

武磊沒有為表現找借口，「其實現在我們的陣型不管是4231、433還是442，前場的每個位置我都能夠去打，每個位置對我來說都非常舒服。所以像自己對當下的位置、包括球隊戰術不是非常適應這些說法，我覺得都不是理由，關鍵還是在自己。」他坦言，這段時間自己狀態並不理想，逆境中他表示要保持自信，努力在訓練中表現自己，贏得出場機會。

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【武磊西乙淪看台球王】（按圖放大）

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由西甲球迷變球員

武磊在逆境中能保持從容自在，多少因為他自知以27歲「大齡」出國，目標何在，「在我這個年齡，能夠適應歐洲的足球氛圍，能夠在這支球隊立足，這讓我覺得做出這個決定沒有什麼遺憾或者說錯誤可言。」此外，他說家人也很適應西班牙的生活，「所以我一直以來都非常堅定認可自己的這一選擇。」

「來西班牙之前都是在電視裏看歐洲聯賽，但真正自己進入到這個環境之後，體驗到這裏的整體足球氛圍和特點，包括整個西班牙足球的體系、戰術、崇尚的打法，這和電視裏看是完全不一樣的感覺。」兩年過去，在西班牙嚐盡甜酸苦辣的他感想是：「能夠親身去感受、去經歷這些，並從中學到很多東西，我是非常開心的。」

【武磊西乙英姿】（按圖放大）

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世紀疫情下的球季，令他十分不習慣。他和家人去年3月曾不幸染疫，如今已完全康復，回到原來的體能水平，反而球場空空如也，帶來的震撼更大，「我一直說球迷是我們最大的動力，現在沒有球迷能夠進場，整個氛圍和以前有很大區別，這對我們來說有比較大的影響。」

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他希望疫情早日過去：「我希望能有球迷在現場給我們加油鼓勁，和我們一起分享勝利的喜悅。」愛斯賓奴今季在西乙24戰得46分，以6分落後榜首馬略卡暫列第二位，他說球隊上下一致以重返西甲為目標。

過去一年，武磊因疫情留在西班牙，缺席國足世界盃外圍賽集訓，他表示一直跟國家隊教練李鐵用微信交流，他對中國隊晉身十二強賽信心十足：「還有四場比賽，我非常有信心我們能夠進入十二強賽。到了十二強賽，所有球隊水平便都差不多了，到時一切皆有可能。」