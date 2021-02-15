英超｜奧巴美揚克服難關復任正選首戴帽　領阿仙奴4：2力克列斯聯

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-15 10:56

阿仙奴隊長奧巴美揚早前因為母親健康問題而缺陣，相隔近一個月再度正選披甲，該名加蓬球星立即「有貨交」，首度為阿仙奴大演帽子戲法，領兵工廠在主場以4：2擊敗列斯聯。 奧巴美揚賽後直言，全靠一眾隊友的支持，才可捱過這一段日子。

奧巴美揚的母親上月底經歷健康問題，奧巴隨即陪伴在側，故此缺陣兩場聯賽。即使奧巴在2月已歸隊，未知是否依然擔心母親而影響狀態，主帥阿迪達未有立即派他正選上陣，奧巴美揚對上一次是正選披甲已是上月18日，相隔接近一個月，奧巴再度以隊長身份正選領軍，在主場迎戰列斯聯。

奧巴美揚相隔近一個月後，再度正選披甲。（路透社）

正選登場，奧巴相當醒神，上半場中段右路引球殺入禁區，面對列斯聯的守衛使出數次假動作後，一扣一射找到「私家路」，列斯聯門將梅斯利亞撲到依然入網，阿仙奴13分鐘打破缺口。

阿仙奴小將沙卡隨後一次突破，疑被李安谷巴在禁區內踢跌，球證第一時間直指12碼點，及後在翻查VAR後推翻判決。自古成功在嘗試，沙卡第一次博12碼失敗，及後再試一次，梅斯利亞遲遲未解圍，並被沙卡成功捉路，在失控球權之際，該名列斯聯門將情急下踢跌沙卡，球證再一次判罰12碼，並由奧巴美揚操刀一射中鵠，41分鐘攻入今場第2球。

「係你始終係你」，沙卡上半場末段終於博得12碼。（路透社）

兵工廠完半場前再下一城，比利連小禁區窄角度勁射近柱，梅斯利亞再度失守，阿仙奴半場已遙遙領先3球。阿仙奴換邊後未有放軟手腳，小將伊美路維傳中造就師兄奧巴美揚，近門一頂破網，47分鐘完成帽子戲法。

比利連在上半場末段建功，助阿仙奴領先3球返回更衣室。（路透社）

名帥比爾沙帶領的列斯聯，即使落後下同樣奮戰，先由守衛史杜爾克接應角球頭槌建功，及後希達哥斯達禁區內撞得入網，一口氣連追兩球，燃起一絲的追平的希望，惟餘下時間未能再追近，結果阿仙奴力保勝局，在酋長球場以4：2擊敗列斯聯，並以34分升上第10位；列斯聯則以兩分落後兵工廠。

列斯聯在下半場一口氣連追兩球，惟依然未能追平。（路透社）

克服母親健康問題後，奧巴美揚強勢回歸，今仗復任正選即連中三元，亦是「入廠」以來首度「戴帽」，在情人節當天獲得一份最佳的禮物。

奧巴賽後不忘感激一眾手足，在艱難的時候扶持他，「全隊上下也給予我與媽媽很大的支持和愛，很自豪成為阿仙奴的一分子，這些支持及鼓勵對我十分重要。縱然是艱難，如今就算過去，我會以場上的表現回報球隊對我的支持，是時候在臉上掛上笑容」。

奧巴美揚效力阿仙奴以來首度連中三元，難怪笑容滿臉。（路透社）

奧巴連中三元：

英超第24輪戰果：

+ 2 + 2 + 2