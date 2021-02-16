【澳網】大坂直美亞洲大戰輕取台灣一姐　196公里超強發球制勝

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-16 12:02

澳網女單八強「亞洲大戰」不似預期，向來令大坂直美頭痛的台灣一姐謝淑薇未為這位2019年冠軍帶來太大考驗，只花66分鐘即以6：2、6：2直落兩盤過關，晉級四強。

大坂直美上輪過關後一聽到八強對手是謝淑薇時立即長嘆一聲，即使二人對賽往績4勝1負佔盡優勢，直美表示一想起對方，便有「下沉」的感覺，因為往過對戰幾乎每次都要打足三盤。

這位已三奪大滿貫的日本球手，今仗甫開賽已憑發球和強力抽擊壓制謝淑薇，第一盤開出三個Ace球，最高球速達196公里，第一發球平均球速179公里，共有12次得分，成功率達100%。謝淑薇的變線和刁鑽落點，一度考驗直美，可是今仗她受制直美的力量下，無壓力下犯錯較多，二度被打破發球局之下，第一盤先輸2：6。

大坂直美澳網八強遇謝淑美手風大順，比賽期間「打到笑」。（Getty Images）

面對大坂直美的大板抽擊，謝淑薇疲於奔命左飛右撲。（Getty Images）

直美昔日對上謝淑薇均有點患得患失，今日她一改作風，索性不作多想，每板強力扣殺，加上手風甚順落點令淑薇左飛右撲仍望塵莫及，頻頻得分。第二盤直美也有好開始，打破對手發球局領前3：0，之後雙方各保發球局戰至局數5：2之際，謝淑薇嘗試在發球局作最後掙扎。

細分落後15：40後，淑薇一度追至刁時，之後直美左右開弓正反手連環大板抽擊接連得分，最後一分淑薇犯下今仗第23次無壓力下失誤，再失一盤2：6輸掉比賽。大坂直美全場開出7個Ace球，25次第一發球成功23次得分，加上主動得分亦成24：14之比，贏得極具說服力。

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賽後二人祝福對方。（Getty Images）

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賽後直美很開心能再晉一級，她揚言每次對謝淑薇也不輕鬆，指出今仗比數看似一面倒，其實一樣不容易。

率先晉級四強後，大坂直美下仗對手將會是兩位「前一姐」莎蓮娜威廉絲對夏納的勝方。

比賽精華：

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