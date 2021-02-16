【歐聯】麥巴比續約與否去向未明　美斯隨時投巴黎做「Plan B」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-16 13:18

美斯與尼馬雖無緣在歐聯賽場碰頭，兩名昔日戰友或許有望在巴黎再聚頭。 兩大球星能否在大巴黎再次並肩作戰，豈看另一球星麥巴比，法國傳媒稱一旦麥巴比離隊，美斯將會成為「Plan B」，羅致這名阿根廷球王夥拍尼馬。 此前，麥巴比與美斯有望在今晚深夜的歐聯16強首回合再鬥一仗。

美斯﹑尼馬及蘇亞雷斯當年在巴塞隆拿組成聞風喪膽的「MSN」組合，曾經稱霸西甲及歐聯，如今三人已經各為其主，其中尼馬與美斯原本有望在歐聯16強交手，可惜尼馬上周受傷，無緣作客魯營球場。

巴塞硬撼PSG 美斯麥巴比尖刀對決 大戰一觸即發

2月17日（周三） 04:00 巴塞隆拿 VS 巴黎聖日耳門 （Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播）

巴塞當年的「MSN」組合令不少對手聞風喪膽。（資料圖片／Getty Images）

歐聯16強球隊簡介（按圖放大）

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美斯今夏離開巴塞隆拿已是公開的秘密，球王的下一站一直令人期待，法國《隊報》早前的封面故事正是有關美斯與巴黎聖日耳門，究竟PSG會否成為美斯的下一個落腳地，原來關鍵在於一個人。

PSG陣中已有尼馬及麥巴比兩大球星，一旦加上美斯，財雄勢大如大巴黎也難以負擔。《隊報》直言美斯加盟PSG雖難，但依然有機會。首先，美斯今夏將成自由身，尼馬十分希望與美斯再度合作，PSG體育總監李安納度正在為美斯加盟而努力，最後一個因素就是麥巴比。

【麥巴比的下一站是……】（按圖放大）

麥巴比的合約在2022年夏天屆滿，現時雙方正商討續約事宜，PSG必定希望將這名未來球王級人馬留在陣中，惟麥巴比亦不乏傳會緋聞，盛傳皇家馬德里及利物浦有意買入他。倘若麥巴比決意離隊，大巴黎亦無謂阻人發達，為免人財兩失，PSG今夏便需要賣走麥巴比，而美斯加盟將變成麥巴比的「Plan B」。

【皇馬想用哪6個球員帶來麥巴比？】（按圖進入）

先把美斯轉會先擱在一邊，這名巴塞隊長帶領球隊主場迎戰巴黎聖日耳門，出戰歐聯16強首回合，美斯有望與麥巴比場上交手。

美斯過往曾經8次在歐聯賽場與PSG交手，其中6場在淘汰賽階段對壘，大巴黎至今未曾擊敗過有美斯的巴塞晉級。另外，美斯在歐聯16強的數據同樣強大，他是史上在16強階段入球最多的球員，多年來合共攻入27球。

美斯在歐聯16強的數據十分「靚仔」，他希望在今場延續這紀錄。（資料圖片／Getty Images）

【愛家好男人美斯】（按圖進入）