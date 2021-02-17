【歐聯】利物浦重振雄風挫萊比錫　紅軍球迷選今場最佳眼光獨到

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-17 10:52

利物浦經歷聯賽3連敗的頹勢，在歐聯反底！在16強首回合，他們在匈牙利的中立場以2：0擊敗RB萊比錫。利物浦今場回復水準，把握對方兩次後防失誤，分別是穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼建功，在首回合先下一城。領隊高普表示球員大踢爭氣波，令那些期待利物浦繼續沉淪的人失望了。

利物浦在英超接連不敵白禮頓、曼城及李斯特城，近況低迷，他們在當地時間周二晚出戰歐聯16強首回合，作客RB萊比錫，但因為疫情，這場比賽改於匈牙利布達佩斯的中立場舉行。

萊比錫在開波5分鐘有次黃金機會，安祖利奴右路傳中，丹尼爾奧莫俯身一頂，中柱彈出。利物浦企穩陣腳後，組織到不少威脅攻勢，前線三叉戟羅拔圖法明奴、沙拿及文尼各有埋門。32分鐘，利物浦左閘安德魯羅拔臣見對方門將古拉施斯出到禁區外解圍，馬上施以冷箭射空門，僅僅高出。4分鐘後，文尼左路傳中，法明奴頭槌頂入，但旁證指文尼的傳中前皮球已出底線，入球無效，兩隊半場互交白卷。

多謝的萊比錫的「自殺式直線」，沙拿為利物浦開紀錄。（路透社）

換邊後，利物浦把握到萊比錫後防兩次失誤。53分鐘，萊比錫中場沙比薩回傳失誤，變成「助攻」，沙拿截到後入禁區，以單刀姿態射入，利物浦領先1：0。萊比錫後防似乎仍然慌失失，5分鐘後又出事，中堅洛迪梅基尼解圍踢空氣，跌倒在地上，文尼無人看管，帶波推進，單刀射成2：0。萊比錫之後嘗試反撲，但攻勢未能威脅到艾利臣比加把守的大門，最終利物浦維持贏2：0。

洛迪梅基尼解圍失誤後倒地，文尼長驅直進射成2：0。（路透社）

在3連敗後反底，利身浦領隊高普一吐烏氣，賽後說：「因為近況，很多人可能都想看到我們再失利，但球員沒有讓那些人得逞，我十分滿意。這是我們想要的賽果，也是我們需要的。萊比錫有可能是一頭真正怪獸，他們跑得，體能對抗又好，但今場我們控制了對方。過去兩年，我們的表現非常好，今年開始有點問題，坊間的討論也是正常的，我不介意，但球員今場表現出應有的能力。」

在歐聯贏波，相信可以減輕高普的壓力。（路透社）

利迷行動撐高普：

歐聯賽會選了入球功臣沙拿為今場最佳球員，十分正路，但利物浦球迷卻有另一番見解，他們選了新加盟的中堅奧辛卡巴克為今場最佳。在利物浦的Twitter投票中，20歲的奧辛卡巴克獲得56.3%得票，力壓沙拿及居迪斯鍾斯。奧辛卡巴克今場表現的確比之前在英超穩健得多，全場67次觸球，7次對抗成功，4次搶截成功，3次截斷對方傳球，還有3次搶回控球權。

逾10萬名球迷投票，過半認為奧辛卡巴克是今場表現最好的利物浦球員。（利物浦Twitter）

今場與佐敦軒達臣拍檔踢中堅的奧辛卡巴克賽後說：「今場對我來說十分特別，因為這是我穿起這件球衣以來，第一次保持清白之身。我是個新球員，也很年輕，這裏有很多球星。我需要一點時間適應，相信之後會愈踢愈好。」

【卡巴克歐聯上陣對萊比錫，表現對辦】

+ 2 + 2 + 2

【卡巴克的利物浦地標戰，對李城輸1：3】

歐聯16強球隊簡介（按圖放大）