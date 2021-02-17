【澳網】施斯柏斯苦戰4小時反勝拿度晉4強　一姐巴迪爆冷出局

撰文： 吳慕兒 陳智深 最後更新日期： 2021-02-17 21:55

澳網男單8強大戰，二號種子拿度（Rafael Nadal）與五號種子施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）正面交鋒。足足較拿度年輕12載的希臘球手施斯柏斯，以凌厲後勁為這位34歲西班牙球星帶來強大考驗，最終拿度在領先兩盤下，被施斯柏斯反勝3：2，連續兩屆澳網8強出局。

強手對碰，雙方交手均先求穩。首盤初段各自互保發球局，直到拿度領先局數4：3，施斯柏斯在發球局尾段連續三次正手非壓力犯錯失去球局。拿度破發成功，保住發球局後以6：3先取第一盤。

賽前雙方先禮後兵。（Getty Images）

【拿度VS施斯柏斯】（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

今仗高度集中的拿度，得勢不饒人，第二盤甫展開即打破施斯柏斯發球局。戰至第五局再次破發成功，6：2輕鬆再下一城。第三盤，拿度略現疲態，雙方均守住發球局，戰至Tie- Break分勝負，施斯柏斯以細分7：4贏出Tie- Break，總分7：6取回一盤。第四盤雙方戰至4：4後，施斯柏斯鼓其餘勇，終首度打破拿度發球局，其後成功保住發球局，以6：4再追一盤。第五盤開局雙方仍然穩陣，至5：5後施斯柏斯再一次打破拿度發球局，然後在自己發球局尾段三度「刁時」下以7：5贏出，繼2019年後再度打入澳網4強。

拿度賽後識英雄重英雄，盛讚施斯柏斯表現出色。（Getty Images）

賽後拿度識英雄重英雄，表示施斯柏斯比他打得更好，值得取勝。他表示：「我們兩人都一直在努力，我有，他也有。施斯柏斯最後能成功把握機會很好，我認為他有能力寫下自己的故事。我今天已盡了最大能力，沒有什麼不開心。」今次是拿度自2015年美網後首次領先兩盤下被人連追3盤反勝。

施斯柏斯苦戰淘汰拿度後，與場面教練團隊相擁，場面感人。（Getty Images）

施斯柏斯準決賽將跟另一前列球手丹尼麥維迪夫硬撼，相對而言，身處上線的祖高域對手只是持外卡參賽的俄羅斯巨人殺手、世界排名114位的卡拉施夫（Aslan Karatsev），走線較有優勢。

【今屆澳網男單4強】（按圖進入）

女單方面，今日8強賽事爆出冷門，頭號種子兼主場球手「一姐」巴迪（Ashleigh Barty）在領先一盤大好形勢下，被25號種子梅高娃（Karolina Muchova）連追兩盤反勝。

梅高娃的4強對手的美國球手芭迪（Jennifer Brady）。下線方面，將會由莎蓮娜威廉絲大戰大坂直美。

【今屆澳網女單4強】（按圖進入）