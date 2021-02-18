歐聯｜C朗拿度領軍返葡萄牙不敵波圖　祖雲達斯取作客入球埋伏線

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-18 08:31

C朗拿度領祖雲達斯重返葡萄牙，作客波圖出戰歐聯16強首回合。C朗回國，隊友賓坦古亞代為送上「見面禮」，開賽僅1分鐘於自己禁區失誤，祖雲達斯旋即落後。一不離二，祖雲達斯在下半場開賽早段再失守，幸好完場前靠基艾沙攻入關鍵的作客入球，為出線保持一絲希望。

歐聯16強首回合，有C朗拿度坐鎮的祖雲達斯，先作客葡萄牙的波圖。「祖記」主帥派路當然派出C朗掛帥，配合小將古路施夫斯基及近況不俗的費達歷高基艾沙攻堅，而戴巴拿及莫拉達則先列後備。

C朗難得返回葡萄牙作賽，禮節一定要做足，C朗隊友賓坦古亞開賽不久即向波圖送上「見面禮」，自己禁區內回傳予施捷斯尼時，波圖的伊朗前鋒達利美攔途截劫，小禁區內鏟射入網，祖雲達斯開賽1分鐘左右便落後。

祖雲達斯極速失守，後防更要損失大將，隊長基亞連尼在上半場中段傷出，由迪美羅入替。祖雲達斯及後時間的攻勢漸趨「入肉」，當中拉比奧特禁區內的倒掛有姿勢有實際，波圖門將馬捷斯飛身撲出，波圖上半場保住一球領先。

祖雲達斯上半場1分鐘左右失守，劇本在下半場再做一次，波圖的曼拿化（Wilson Manafa）右路突破傳中，馬利加（Moussa Marega）近門一射再度收死施捷斯尼，波圖換邊僅19秒擴大領先至兩球。

下半場初段再重複犯錯，算得上是一盤冷水潑向祖雲達斯頭上，回國的C朗拿度今仗表現不算突出，全場僅得一球攻門。派路在下半場換入莫拉達及艾朗藍斯增強攻力，「祖記」的努力沒有白費，戰至末段終有收穫，費達歷高基艾沙接應拉比奧特的地波傳中，遠柱撞射破網，82分鐘取得關鍵的作客入球。

C朗在補時階段禁區內控球時，與波圖球員有接觸後倒地，球證沒有任何表示，最終祖雲達斯作客以1：2先輸一場，但基艾沙取得關鍵入球，祖雲達斯下回合重返主場，晉級形勢依然有懸念。

祖雲達斯2018年夏天羅致C朗時，目標相當明確，必定是希望捧走歐聯錦標，而C朗在關鍵時刻挺身而出，在淘汰賽階段領「祖記」反勝晉級。2018/19球季歐聯16強，祖雲達斯首回合作客兩球不敵馬德里體育會，C朗次回合在主場連中三元；2019/20球季的16強次回合，C朗拿度同樣在主場兩度攻破里昂的大門，可惜對手靠作客入球晉級。

根據過去兩季往績，祖雲達斯首回合作客落後，C朗次回合返回主場皆有進賬，「祖記」能否過關，似乎命運同樣是掌握在C朗手上。