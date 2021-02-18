【歐聯】夏蘭特獨力炮製3入球再顯神威　多蒙特作客3：2挫西維爾

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-18 11:44

世代交替，在所難免。當代兩大球王C朗拿度及美斯在歐聯16強首回合齊齊失利，代表新一代的麥巴比及夏蘭特，憑一己之力領軍報捷。 繼麥巴比早前交出光芒四射的表現，個人在巴塞身上獨取3球後，夏蘭特亦不讓對方專美，今仗作客西維爾貢獻兩入球及一助攻，最終領多蒙特在首回合以3：2力克對手。

美斯與C朗拿度一時瑜亮，過去多年互相較勁，歲月不饒人，如今二人已踏入職業生涯的黃昏。兩大當代球王的交手場面，能否有望在新一代中看到呢？

效力巴黎聖日耳門的基利安麥巴比及多蒙特的艾寧夏蘭特，被視為兩大球王的接班人，麥巴比面對有美斯坐鎮的巴塞隆拿，個人連中三元，技驚四座。相隔一日出戰的夏蘭特，今仗隨即還以顏色。

麥巴比面對巴塞隆拿連中三元，領軍報捷而回。（路透社）

與麥巴比一樣，夏蘭特效力的多蒙特在歐聯16強首回合同樣出征西班牙，「蜜蜂兵團」作客西維爾，夏蘭特與查頓辛祖及「大師兄」列奧斯攻堅。

主隊西維爾開賽早段先開紀錄，蘇素禁區頂扣過多蒙特球員後起腳，曉姆斯欲出腳封阻，惜變成改變方向收死門將馬雲希斯，西維爾7分鐘先開紀錄。

西維爾的蘇素遠射省中曉姆斯先開紀錄。（路透社）

多蒙特隨即還擊，夏蘭特在右路引來3名球員的包夾，擺脫對手後傳給達侯特（Mahmoud Dahoud），該名德國中場禁區頂一扣一射，角度刁鑽，西維爾門將保奴欲救無從，「蜜蜂兵團」19分鐘追成平手。

達侯特妙射建功，多蒙特上半場隨即追成平手。（路透社）

造就隊友後，夏蘭特再度發揮步大力雄的長處，推進至禁區頂與辛祖來一個「撞牆」，傳送恰到好處，夏蘭特快保奴一步鏟射建功，多蒙特27分鐘反超前2：1。

戰至上半場末段，多蒙特一記反擊，夏蘭特接應列奧斯橫傳輕鬆射成3：1，43分鐘梅開二度。西維爾在84分鐘由盧克迪莊追回一球，最終多蒙特以3：2力克西維爾。

盧克迪莊完場前收窄比數，西維爾依然在主場以2：3落敗。（路透社）

夏蘭特在歐聯舞台上成名，他算得上是「歐聯先生」，事關他在歐聯僅戰13場，如今已經攻入18球，而夏蘭特面對8支不同對手，悉數能取得進賬，效率驚人。

夏蘭特今仗不讓麥巴比專美，今仗獨力炮製3個入球。（Getty Images）

麥巴比面對巴塞大演帽子戲法，夏蘭特今仗回敬梅開二度加一個助攻，不讓對方專美。今仗獲選為最佳球員的夏蘭特，賽後稱全靠麥巴比的鼓勵，「我看見麥巴比昨日的表現，攻入不少精彩的入球，他給予我動力，我在今仗更加落力。」

麥巴比與夏蘭特勢成新一代的球壇宿敵，而世代交替亦正在上演，C朗與美斯在近兩季歐聯合共攻入15球，而夏蘭特及麥巴比已交出28球。

夏蘭特8支曾在歐聯射破的對手：