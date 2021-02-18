【澳網】大坂直美直落兩盤再挫莎蓮娜　第4度打入大滿貫決賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-18 13:10

墨爾本經過5日的「封城令」後，澳洲網球公開賽看台趕及重開，欣賞男﹑女單的4強戰。 日間賽事最受矚目的必定「細威」莎蓮娜威廉絲大戰大坂直美，二人在首盤的發球略為失準，直美在落後一個發球局下反勝先下一城，及後在次盤愈戰愈勇，結果以1小時15分鐘擊敗莎蓮娜，第4度躋身大滿貫決賽。

墨爾本上演的澳洲網球公開賽，早前受當地維多利亞州政府執行「封城令」的影響下，上周六（13日）起一連5日閉門作賽。「封城令」在今日（18日）屆滿，澳網的看台再次可以容納球迷，觀看一連三場的男﹑女單4強戰。

Rod Laver主場館首場單打即上演重頭戲，由莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）硬撼日本的大坂直美（Naomi Osaka），二人過往3次交手，大坂直美兩次擊敗細威，其中一次更在美網決賽。

莎蓮娜依然追逐個人第24項大滿貫單打錦標，細威在今屆澳網狀態不俗，先後淘汰莎巴蘭卡及夏納。莎蓮娜今仗面對直美有個好開始，直美首個發球局略為手緊，立即被細威破發。

二人在首盤的發球局亦是不穩，首盤的第一發球命中率均不夠5成。直美在細威第2個發球局立即回應，把握機會扳回一城，局數追成2：2平手。大坂直美其後逐漸上力，莎蓮娜的發球不太穩定，加上非受壓失誤次數較多，直美連破兩次發球局，首盤以局數6：3先拔頭籌。

大坂直美次盤繼續強勢，首個發球局已搶得破發，直美的發球命中率有所提升，自己的發球局保得尚算輕鬆，而細威亦找不到太多機會。直至第8局，大坂直美發球突然失準，一局連續3次發球雙錯誤，再給予莎蓮娜的反撲機會，可惜直美隨即在細威發球局靠3個致勝分，局數領先至5：4，與決賽僅一步之遙。

大坂直美在「Serving for the Match」中，發球水平再一次提升，連續發出4個高水平的發球，順利保住發球局，以局數6：4再下一城，直落兩盤擊敗細威殺入決賽，將與芭迪（Jennifer Brady）與梅高娃（Karolina Muchova）的勝方爭奪女單錦標。

直美第4度殺入大滿貫單打決賽，有趣的是，該名23歲的日本球手過往3次打入最後8強，最終均奪冠而回，憑這個強大往績的支持下，直美能否在今屆澳網延續優良戰績呢？

這名2019年澳網冠軍得主，相隔一年再度躋身決賽，力爭第2次揚威墨爾本。直美直言開局時有點緊張，幸好稍後時間逐漸拾回狀態。直美同時分享一件趣事，今場勝仗或許與食物有關，「在過去數星期，比賽前一天也會吃日本菜，但昨晚我心血來潮，我決定吃希臘菜，當我今早醒來時就發現，施斯柏斯擊敗了拿度，或許希臘菜給了我好運。」