【歐霸】曼聯明日之星當年一嗚驚人　贊奴沙倒戈紅魔鬼前許下豪言

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-18 18:41

2013年10月，曼聯作客新特蘭的英超聯賽，由莫耶斯帶領的紅魔鬼在落後一球下，當時的小將贊奴沙個人梅開二度，協助球隊反勝新特蘭，在光明球場的贊奴沙前途彷彿一片光明。 這位紅魔鬼明日之星之後在曼聯未能取得成功，更被名宿畢特稱為最失望球員。相隔8年後，贊奴沙代表皇家蘇斯達倒戈鬥曼聯，再度重遇舊主，他認為毋須在今仗證明自己。

曼聯新星一籮籮，就如當年的馬捷達也一度成為曼聯新希望，新星很多，成功的卻不多。

贊奴沙（Adnan Januzaj）這個既熟悉又陌生的名字，必定是曾被寄予厚望的曼聯新星之一。這名比利時翼鋒在2013/14球季，是時任主帥莫耶斯的愛將，當時只得18歲的贊奴沙，被首度提拔至一隊上陣。

2013年10月，曼聯作客新特蘭的英超聯賽，贊奴沙首度以正選身份為曼聯披甲，紅魔鬼早段已落後一球，贊奴沙在換邊後接應艾拉助攻撞射入網扳平，及後再以一記窩利抽射建功，6分鐘內梅開二度，助曼聯反勝新特蘭，全取3分。

2月19日（周五） 01:55 皇家蘇斯達 VS 曼聯 （Now643、有線656/616、無綫myTV Super303直播）

贊奴沙首次英超正選即梅開二度，以為前途一片光明。（資料圖片／Getty Images）

莫耶斯：「他令我想起告魯夫」

贊奴沙一戰成名，就像新特蘭的光明球場一樣，同樣一片光明，當季更成為莫耶斯的正選11人之一。莫耶斯對贊奴沙的評價非常高，「贊奴沙是個天才橫溢的球員，他是我曾經合作過天份最高的球員，他必定會成為世界頂級的球員，他持球時更令我想起告魯夫。」

領隊如此高的評價，贊奴沙在莫耶斯的提攜下，曼聯前途看似一片坦途，更在同月簽下一紙5年合約，「明日之星」及「新金童」等美名不計其數，從種種跡象而言，贊奴沙當時有望成為曼聯的未來主力。

贊奴沙是莫耶斯當年的愛將，給予他首次一隊上陣的機會。（資料圖片／Getty Images）

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易帥後夢碎

贊奴沙的「曼聯夢」，來得快，完得亦快，相當器重他的莫耶斯，翌年4月慘吃無情雞，改由雲高爾上任，贊奴沙的命途不再相同。

即使贊奴沙在2014/15球季披上極具代表性的11號球衣，可惜他在當季零進賬，雲高爾對他的信任似乎也用盡，先被外借至多蒙特。摩連奴及後接掌曼聯，贊奴沙一度燃起重披曼聯球衣的希望，可惜再度被外借，贊奴沙心灰意冷，2017年終於離開曼聯，轉投西甲的皇家蘇斯達。

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當雲高爾接掌曼聯後，贊奴沙在曼聯的命運隨即被扭轉。（資料圖片／Getty Images）

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態度影響高度

由一代「明日之星」，最終黯然離開奧脫福，不少曾與贊奴沙合作的教練亦指，他的態度問題影響發展。當贊奴沙首度被借往多蒙特時，時任主帥杜慈直言贊奴沙的感覺就像「Hea踢」，「他效力多蒙特期間沒有展示野心及欲望，由頭到尾只是身在德國，心卻在曼聯，就如他經常用多蒙特的一切與曼聯作對比。」

前曼聯教練禾倫祖斯（Warren Joyce）道出贊奴沙未能維持高水準的原因，「作為一個職業足球員，需要不斷追求進步及挑戰自己，贊奴沙在訓練時未夠落力，有時浸在按摩浴缸不知為何。」

贊奴沙先後曾被外借至多蒙特及新特蘭。（資料圖片／Getty Images）

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畢特：「曼聯最大的失望」

不止教練批評，連主理曼聯青訓學校的名宿畢特（Nicky Butt）亦稱贊奴沙是「失望之星」，「贊奴沙相當具天份，我認為他的天份僅次於傑斯，他具備成為超級球星的條件，可惜如今卻成為曼聯的最大失望。」

贊奴沙及後接過11號球衣，可惜他的曼聯生涯並不順遂。（資料圖片／Getty Images）

曼聯曾經的「希望之星」贊奴沙走過多少路？（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

贊奴沙投奔皇蘇懷抱後，如今已在球隊站穩陣腳，在各大賽事上陣109場，交出16個入球及16個助攻，今季西甲亦貢獻兩個入球及兩個助攻，並獲得比利時國家隊重召。

皇家蘇斯達今季歐霸32強抽中惡鬥曼聯，首回合有望倒戈主場迎戰舊東家，這名當年的「希望之星」早前接受訪問，直言他不用證明自己的能力，「我不須向任何人證明，我清楚自己的能力，我會繼續相信自己。」

重遇舊主，贊奴沙坦言落場無朋友，勢必努力為球隊爭勝，「曼聯是我喜愛的球會，如今各為其主，我的目標十分清晰，就是贏波，而我亦十分期待看到一班舊隊友。」

贊奴沙由2017年效力皇家蘇斯達至今，已在球隊佔一席位。（資料圖片／Getty Images）

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