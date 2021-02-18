桌球「黑寡婦」的豔麗與堅韌　生命快到盡頭為3個女兒仍決意硬拼

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-18 19:03

在90年代風靡女子9號球桌球壇、獲封為「黑寡婦」的退役美籍韓裔球手李珍娜（Jeanette Lee）罹患卵巢癌第4期，有指醫生已宣布她的生命只剩下不到1年時間。她正積極與病魔對抗，表示會拿出打桌球的決心和信念戰對抗癌魔。

據美媒報道，李珍娜的親友今周在眾籌網站為李珍娜發起募捐活動，內容指李珍娜罹患卵巢癌第4期，癌細胞已完全轉移到淋巴結，情況相當不樂觀。

文中指出：「她的醫生指，現階段的她還剩幾個月到一年生命」，不過49歲的李珍娜決不氣餒，為3名女兒決定透過化療、手術等對抗病魔。

外形豔麗的李珍娜美貌與實力並重，在90年代風靡女子9號球桌球壇。（GettyImages）

WPBA也在Twitter發文祝福與癌魔搏鬥的李珍娜。（截圖）

獨力養育3名女兒 親友發起網上眾籌

據悉，李珍娜在最近才發現患上卵巢癌，過去脊椎側彎的疼痛掩蓋了卵巢癌的發病症狀，使她一直未有察覺罹癌，因而拖到病情惡化才求醫。

作為單親家庭的支柱，3名女兒賴以為生的經濟支柱瞬間崩塌，還要負擔大筆醫療費，因此親友發起網上集資盼外界能夠慷慨解囊。（募捐網址）

初入球壇的李珍娜一臉清純，到後來才因習慣身穿黑衣比賽而獲封為「黑寡婦」。（網上圖片）

職業第一年躋前十 18個月登上世界第一

擁有173高挑身材、樣子嬌艷的李珍娜，是90年代的世界級球星，在紐約出生的她在1989年接觸桌球，2年後以21歲之齡投身職業球壇後，第一年已躋身WPBA前十，僅18個月後便登上世界第一。

全盛時期的她曾在1994年的WPBA巡迴賽勇奪3站冠軍並獲選年度最佳球員。她在2000年代繼續稱霸球壇，曾於日本舉行的世界運動會摘金。她因在場上不顧一切「吃掉」對手的犀利球風，以及只穿黑色服裝性感裝扮而赢得「黑寡婦」的封號。

李珍娜雖自小因脊椎側彎曾做過10次以上脊椎手術，仍不放棄桌球，場上場外贏得尊敬。（GettyImages）

曾施10次以上手術 克服脊椎側彎之痛打球

不幸的是，這次抗癌並非她首次與病魔對抗，她自12歲起便因脊椎側彎動過10次以上的脊椎手術，她曾在訪問中說過自己大半生活在如地獄的痛苦之中，只有在打桌球時才得到療癒的感覺，因此即使每次彎腰都顯得僵硬和痛苦，仍不放棄打桌球。

她在職業球壇征戰近22年後，終因脊椎側彎離開球檯，並在2013年獲選進入美國桌球協會名人堂。身患卵巢癌末期的她對美國9號球女子職業桌球聯盟（Women’s Professional Billiards Association）表示，仍會繼續與病魔奮戰，「黑寡婦」一貫堅韌道：「為了3個女兒，我會把打桌球的決心帶到這場（抗癌）戰役中。」