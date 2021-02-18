足球往事│韓國名將自爆有心踢馬甸尼後腦　不滿意軍看不起韓國人

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-18 20:15

2002年世界盃日韓世界盃的「黑哨事件」長講長有，前韓國國腳李天秀日前自爆當年有心踢向意大利隊長馬甸尼後腦，毫無悔意。

韓國國家隊當年以東道主身份歷史性奪得殿軍，是亞洲球隊在這項大賽的最佳成績。這個差不多每個韓國人都引以為傲的故事，在外界眼中卻是「黑哨疑雲」。

球證在「太極虎」對意大利及西班牙兩仗的執法尺度令人側目，多個經典畫面至今都教球迷歷歷在目。

重溫韓國隊對意大利及西班牙的經典畫面：（按圖放大）

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李天秀超誇張犯規 球證視而不見

當年鬥意大利時有份後備出場的前韓國國腳李天秀，最近在綜藝節目重提舊事。

話說這位前鋒在比賽下半場一次入楔時跟意軍中堅馬甸尼相撞，後者倒地後想剷波解圍，李天秀卻在根本無法爭奪皮球的情況下一腳踢落馬甸尼後腦，但球證摩蘭奴竟然視若無睹。

李天秀是前韓國國腳，有份參戰2002年日韓世界盃。（Getty Images）

李天秀怒踢馬甸尼後腦逐格睇：（按圖放大）

「意大利球員目中無人」

李天秀對這個動作毫無悔意，被問到踢人原因是更似乎有點興奮，「意大利球員『好寸』，我感覺他們目中無人，看不起韓國球員，加上那時候已經有很多隊友受傷了，結果就發生這件事。」

他解釋自己並非針對馬甸尼，而是見人就踢，「他是隊長，但我踢他不是因為他的身份，而是他剛好出現在那裡。」

李天秀在綜藝節目中重提舊事，正氣凜然憶述自己踢人經過：（片段8分29秒開始，建議開字幕）

重溫李天秀踢人過程：（7分23秒開始）

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