東京奧組委主席由橋本聖子接棒　日媒封「天賜的奧運之子」

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-18 20:44

東京奧運組委會今日（18日）正式委任橋本聖子接任新主席，橋本就任時表示，面對史上首次延期的奧運，她將全力以赴令東奧安全、安心地舉行。

56歲的橋本聖子接任因性別歧視失言而辭職的森喜朗，前者原本是日本奧運大臣，據日媒報道，她已向首相菅義偉辭任奧運大臣一職，新任奧運大臣也內定由參議員丸川珠代接任。

橋本聖子接任因性別歧視失言而辭職的森喜朗，接掌東奧組委主席。（GettyImages）

竭力讓奧運進行到底

據《共同社》消息指出，菅義偉主張新主席需具備「年輕」、「女性」和擁有「運動員背景」的條件，東京奧組委因而決定推舉橋本聖子接任主席一職。

橋本在記者會上表示收到國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）的電話恭賀，「他也為我感到高興，他熱血的一段話令我感到備受期待。」她稱把新冠肺炎疫情視為目前最重要事項，並會執行完善體制，舉辦讓大家感到安心安全的東京奧運。

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日媒認為曾征奧運的橋本聖子是天賜的「奧運之子」。（GettyImages）

「聖子」名字與奧運有關 從政都堅持訓練征奧

橋本上任後，日媒以天賜的「奧運之子」（五輪の申し子）為她「加冕」，她似乎與奧運特別有緣。

她曾是競速滑冰運動員、場地單車運動員，並曾7度參加夏季及冬季奧運。出生於北海道的她，生日1964年10月5日正好是東京奧運舉辦前5天，父親為她取名為「聖子」、代表奧運的聖火，而且還期望她日後將參加奧運會，橋本自3歲起便學習滑冰。她不負父親所望，在1992年首次參加法國冬奧並擔任日本代表隊首位女性持旗手，並在當屆勇奪銅牌。

東奧組委相關人士向日媒透露，橋本聖子（右）對奧運有很強的執念。（Getty Images）

她最後一次為日本出賽是1996年亞特蘭大奧運會，然而她在前一年已獲自民黨徵召轉戰政壇，但她開出條件表示希望能繼續參賽，從政後的她每天凌晨3時起床訓練，最後如願在亞特蘭大奧運亮相，成為首位參加奧運的國會議員。

東京奧組委的相關人士向日媒表示，橋本在圈內評價甚高，「她很重視奧運，在體育界也累積了實績，人品也很正直。」

東京奧組委「花生」停不了 主席接捧大熱曾強吻滑冰王子犯眾怒

有指橋本聖子在慶功宴上突然強吻高橋大輔，涉利用職權性騷擾，當時引起日本社會各界譁然。（網上圖片）

無獨有偶，橋本聖子的3名子女均在奧運年出生。（GettyImages）

3子女出生於奧運年

橋本被日媒封為「奧運之子」，事實上她對奧運的熱愛不輸父親，她在1998年結婚後誕下3名子女，剛好都是在奧運年出生，改名字也與奧運相關。2000年澳洲悉尼奧運同年出生的女兒名為「Seika」（日文聖火讀音），2004年希臘雅典奧運出生的兒子名為「亘利翔」（日文發音「希臘」同音），以及2006年意大利都靈冬奧出生的兒子，則命名為「朱李埜」」（日文發音同「都靈」）。

橋本對於就任前被傳媒翻揭強吻前「滑冰王子」高橋大輔的醜聞，她指當時和現時仍深刻反省。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：