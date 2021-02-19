【歐霸】奧巴美揚「今季最大失機」　沙卡建功助阿仙奴逼和賓菲加

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-19 10:28

曼聯抽中皇家蘇斯達這支下籤，阿仙奴的籤運亦一般，歐霸盃32強硬撼葡萄牙的賓菲加，首回合的作客賽事同樣移師至意大利舉行。 上周英超終復任正選兼連中三元的奧巴美揚，今仗同樣正選披甲，但該名兵工廠隊長慘變「大嘥鬼」，錯失致勝的大好機會。

葡萄牙同樣不允許英國航班入境的關係，賓菲加的主場移師至羅馬的主場上演，阿仙奴派出不少主力出戰，由隊長奧巴美揚領軍，近況不俗的小將沙卡及奧迪加特同樣擔任正選。

奧巴美揚克服母親生病的難關後，上仗復任正選即連中三元，效力兵工廠以來首度「戴帽」，今仗卻錯過一個黃金機會，比利連右路地波傳中，奧巴美揚面對龍門起腳竟然一射斜出，慘變「大嘥鬼」，不少網民立即指這是「全季最大失機」（Miss of the Season）。

奧巴美揚面對龍門，只要中目標就十拿九穩，偏偏斜出。（Twitter截圖）

Miss of the year award goes to Aubameyang #BENARS pic.twitter.com/VmuA93tQHu — Obaflexy🇳🇬 (@peterubani) February 18, 2021

奧巴失機，雙方在上半場互無紀錄。阿仙奴小將伊美路維（Emile Smith Rowe）回防時遞起右手，恰巧擋到對方的皮球，球證直指12碼點，由碧斯操刀主射12碼，賓菲加在55分鐘先開紀錄。

伊美路維禁區內犯手球，賓菲加隊長碧斯主射破網。（路透社）

阿仙奴立即反撲，憑一次小組入滲撕破對手防線，薛迪索拉斯左路地波傳中，布卡約沙卡門將撞射入網，兵工廠落後兩分鐘隨即扳平，並取得關鍵的作客入球。阿仙奴及後再有機會反超前，同樣來自奧巴美揚，接應奧迪加特的直線在禁區內起腳，但僅僅柱邊出界，最終阿仙奴與賓菲加賽和1：1。

奧巴美揚失機，還有小師弟沙卡協助球隊逼和，更取得關鍵的作客入球。（路透社）

阿仙奴今場有一個有趣數字，兵工廠全場主導戰局，佔62%的控球率，錄得7次攻門，其中4次中目標，這些埋門數字都不及越位數字，阿仙奴全場一共有10次越位。

驚天失機的奧巴美揚，賽後透過社交網站承擔責任，直言「我今場應該入幾球啦」，但有「小師弟」沙卡建功，下回合繼續努力。

好運有時，欠運都有時，主帥阿迪達直言奧巴今仗確實欠運，但在足球世界中經常發生，「奧巴美揚今仗對手防線產生非常大的威脅，多次驚險鏡頭也是來自他，這正是我派他上陣的原因，只是他今仗欠運，否則我相信他可以攻入3至4球。」