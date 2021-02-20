【英超】車路士作客修咸頓免費直播　杜慈激勵兼勸勉昔日愛將

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-20 11:38

車路士季中找來被巴黎聖日耳門解僱的德國教頭杜慈接棒，正值蜜月期，暫時未嘗敗績。 新官上場，部分球員更立即走出「雪櫃」，仍有人獨憔悴。球隊在歐聯前夕作客修咸頓，外界關注「美國隊長」基斯甸普列錫的去向，杜慈如何解答？（ViuTV 99台今晚20:30直播）

杜慈在賽前記者會被問到普列錫（Christian Pulisic）近况，該名攻擊中場於16年在杜慈麾下於多蒙特出道，一躍成為球壇新星。二人在車路士故劍重逢，但杜慈上任6仗只曾在足總盃派他任正選，5場英超頂多後備上陣。有記者甚至問到普列錫夏天會否離隊。

杜慈「教車」，成效立見。（Getty Images）

杜慈指普列錫今晚上陣機會低，因為周四操練時，他的小腿感覺不妥，為免危險而提早收操。「我不會說那是受傷，而是防患未然，他沒有傷。考慮他過去傷患記錄，我們不想重蹈覆轍」，杜慈指普列錫今夏動向，完全未有定案，亦毋須在現階段考究。他強調普列錫保持態度正面，準備好上陣，才是重點，「他擔任正選或後備，可以帶來很好的效果。他已證明有擔當正選的水平，如何保持和進步，才是對他的挑戰」。

普列錫被傷患耽誤，在車路士的前途惹來關注。（Getty Images）

今晚作客修咸頓，「藍戰士」尚會缺少大腿受傷的後防老將堤亞高施華（Thiago Silva），幸而上仗對紐卡素早段傷出的譚美阿巴謙（Tammy Abraham）並無大礙，可以上陣。

阿巴謙上仗「遇襲」，一度擔心重傷，幸而賽後已復操，可以候命。（Getty Images）

車路士在戰績下滑之際，解僱名宿林柏特，請來杜慈「救車」，立即喘定。他上任首仗在英超打和狼隊後，至今聯賽及盃賽共5場全勝，排名回升至第4。球隊完成今晚一仗，將在週中歐聯16強首回合，作客馬德里體育會。而主場的修咸頓自從1月首仗爆冷擊敗利物浦後，英超6連敗。正選右閘獲加彼德斯（Kyle Walker-Peters）上仗對狼隊再次受傷，無緣今仗。

修咸頓近來陷入低潮。（Getty Images）

英超第25輪直播賽程（按圖放大）：