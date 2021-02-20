【足球熱話】巴塞新星苦戰半季終於入波　豪擲30萬歐元慰勞自己

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-20 14:45

記得第一次那份感動嗎？人生第一份工第一次出糧，吃了什麼大餐？第一次入球，你怎樣慶祝？ 巴塞隆拿季初羅致葡萄牙新星法蘭斯高查卡奧，苦戰半季終於開齋，兼且全取3分。終於成材，此刻無價。球壇新星獎勵自己，不是「買杯雪糕食餐好」，是一輛超級跑車。

21歲葡萄牙國腳查卡奧（Francisco Trincao）在葡超布拉加嶄露頭角，惹來多支球會的興趣，去年以3100萬歐元轉會巴塞隆拿，今季前才報到。他今季在問題多多的新東家爭逐一席，半季過去未能站穩陣腳，在西甲列為大後備。可幸苦戰半季，終有建樹。

呢次真係射個「3分波」。（Getty Images）

查卡奧在前仗西甲作客貝迪斯，在最後半小時左右後備上陣。當時巴塞落後0：1，及後反超前又被追和，打成2：2。他在87分鐘於禁區頂快對手一步搶到皮球，即起左腳燙射，省到敵衛後改變方向彈楣底入網，助巴塞絕殺貝迪斯。

「我要買林寶！」（Getty Images）

捱足半年終於有成果，不再「陀衰家」，查卡奧慶祝處子球，不止跟隊友擁抱「Give me five」。西班牙一家車行在Instagram上載相片，標示查卡奧與他的新車，是黑色林寶堅尼Huracan EVO，據報一擲30萬歐元。球迷亦上載他靠着超跑出入巴塞訓練場地。

你入波買乜？佢入波買超跑。（ig@jmautomocion）

Barcelona youngster Francisco Trincao treated himself to a Lamborghini after scoring his first goal for the club 😎



(via guillembarbeta/TikTok) pic.twitter.com/jzsyF11yRu — ESPN FC (@ESPNFC) February 19, 2021

30萬歐元對這名巴塞新星的人工而言，或許只是「零頭」。據報查卡奧周薪亦達16萬歐元，兩周人工已夠應付。而且，查卡奧在接下來的西甲主場對艾拉維斯不僅正選踢足，更梅開二度。完成「我要買林寶」心願後，暫時可算順風順水。

買新車，人都精神啲，又入波囉。（Getty Images）

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