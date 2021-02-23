【英超】Fantasy疑洩露維拉重要軍情　球員內幕交易有前科

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-23 13:59

英超Fantasy是球迷們的大熱遊戲，一班同事或朋友在同一「私League」的話，睇波都特別肉緊。 除了球迷外，不少英超球員同時兼任「Fantasy領隊」，不時亦會收到「內幕消息」，正如羅拔臣兩度賣走沙迪奧文尼，最終隊友兩度缺陣。 阿士東維拉隊長基亞利殊早前傷出，疑似因為隊友們齊齊賣出該名維拉隊長，而變相洩露軍情。

阿士東維拉周日（21日）主場對李斯特城一仗，結果以1：2飲恨，而隊長兼主力基亞利殊（Jack Grealish）賽前受傷，未被列入大軍名單。

李斯特城作客2：1擊敗沒有基亞利殊的阿士東維拉。（路透社）

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基亞利殊在維拉陣中舉足輕重，是隊中的靈魂人物，自2018/19球季重返英超後，維拉沒有基亞利殊的聯賽悉數告負，今仗亦不例外，這名維拉隊長受傷的消息似乎被外洩，外油洩渠道竟然是英超Fantasy這個遊戲。

一個專門揭露真實英超球員在Fantasy內調動的專頁「FPL Insider」，上周六（20日）發文指5名維拉職球員換走基亞利殊，引起他受傷的疑雲，結果基亞利殊在大軍名單不見影。事關Fantasy每個賽周也在首場賽事開賽前1個半小時截止，而維拉對李城一仗在周日晚舉行，換言之維拉職球員們洩漏了球隊重要的軍情。

基亞利殊在出戰李城一仗前傳出受傷消息，最終大軍名單不見他的名字。（Getty Images）

無故被揭軍情，阿士東維拉主帥甸恩史密夫（Dean Smith）當然不滿，事關基亞利殊傷出可大可少，如今洩露軍情，被對手有更多時間作相對應部署，「我在網上看到這消息，雖然基亞利殊並非重傷，但我對這消息被洩露十分不滿，我將會找出誰透露這消息。」

甸恩史密夫對基亞利殊受傷消息流出一事甚感不滿。（路透社）

根據FPL Insider的消息，當中包括泰基特（Matt Targett）﹑尼爾泰萊（Neil Taylor）及外借至史雲斯的侯利漢尼，加上另外兩名職員，看來真兇已經出現，而英國傳媒指甸恩史密夫將禁球員繼續玩Fantasy。

Twitter專頁FPL Insider揭露5名維拉職球員賣出基亞利殊。（Twitter截圖）

疑似3名洩密「兇手」：

羅拔臣班福特先後憑「內幕消息」交易

英超球員在Fantasy的「內幕交易」已非首次，利物浦的羅拔臣曾經兩度售出沙迪奧文尼，巧合的是文尼兩仗亦是缺陣。另外，列斯聯射手班福特亦有另類的內幕交易，事關他將自己放在Fantasy大軍中，更擔任隊長，他在早前對水晶宮一仗取得一個入球，一舉兩得，同時助自己在Fantasy中得利。

列斯聯前鋒賽後訪問爆「內幕交易」 入波領軍贏波雙重開心

列斯聯前鋒班福特對水晶宮攻入職業生涯第100球外，更在Fantasy中獲利。（Getty Images）

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