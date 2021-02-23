英國21歲女生單人划越大西洋破紀錄　70日與世隔絕擁抱自由

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-23 16:29

英國一名21歲游泳教練哈里森（Jasmine Harrison）上周以70天3小時48分鐘單人划艇橫越大西洋，成為世上最年輕達成此成就的女性，創下紀錄。

哈里森來自英國北約克郡瑟斯克（Thirsk），是一名兼職的游泳教練和調酒師，她在去年12月由西班牙加那利群島的戈梅拉島（La Gomera）出發，划行4828公里後，歷時70日3小時48分鐘終抵達位於大西洋西側加勒比海地區的的安提瓜島（Antigua），完成驚人創舉。

此前最年輕划艇橫越大西洋紀錄由22歲的美國女生Katie Spotz所持有，她在2010年完成這項大西洋挑戰賽（Talisker Whisky Atlantic Challenge）。

21歲的哈里森單人划艇橫越大西洋，締造最年輕女性紀錄。（Atlantic Campaigns）

喜愛獨處 4828公里Chill住划

今屆共有21個參賽單位參加挑戰賽，當中有個人也有隊際，年僅21歲的哈里森直言喜愛「獨樂樂」，「我從小到大都很獨立，所以我想自己一人完成這件事，我喜歡一個人達成一件事的感覺，很自由。」

4828公里的旅途中，她全憑自己感覺和判斷下決定，「我通常一日划12小時後便休息，拉拉筋、吃一點東西、清潔一下船，然後看日落，小睡片刻再在完全入黑前划一陣子。」

無懼海浪的多變與無常，哈里森坦言比起團體更想一個人完成這項創舉。（Atlantic Campaigns）

經歷翻船 享受逃離「一切」

哈里森在創下紀錄後被問到這趟史詩般的70天旅程時，她直言這是一段好壞參半的回憶，她在抵達終點前兩天發生翻船事故，過程中手肘受傷，不過她很享受獨自在海上的時間，「我可以真正逃離一切，社交媒體、所有不好的新聞，真的是『一切』。」

雖然與世隔絕，但她仍然每天以衛星電話與媽媽「報平安」，被問到上岸後最期待的事，她果斷回答：「食物，絕對是食物！」她笑言在船上應吃了近40公斤的巧克力。

「我可以真正逃離一切，社交媒體、所有不好的新聞，真的是『一切』。」（Atlantic Campaigns）

這除了是她一生難忘的回憶外，同時也為海洋保育工作籌款，她坦言希望藉這項創舉啟發更多年輕人活出自我：「你的人生是你自己的，出身不決定你的生活，你可以做不一樣的事，不需要跟從父母所說，做你想做的事便好。」

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哈里森完成挑戰，鼓勵年輕人勇敢嘗試。（Atlantic Campaigns）

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