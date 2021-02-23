體育熱話｜林作有膽上擂台不願交學費　榮拳館澄清非贊助林作備戰

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-23 21:09

林作與鍾培生的「百萬擂台戰」成為城中熱話，宣布應戰的林作今午（23日）向前世界拳王向柏榮尋求特訓，然而林作與安排其到拳館訓練的鍾培生均不願負擔學費，最後要由金融才俊的「師兄」李俊亨代為解決。

有「轟炸機」之稱的向柏榮曾是世界業餘泰拳錦標賽冠軍，在香港曾獲多項搏擊榮譽。「百萬攔台戰」主角之一鍾培生曾跟隨向師傅訓練一段時間，因而提議沒有拳賽經驗的林作到榮拳館特訓備戰。

林作上周在鍾培生的YouTube頻道「挑機」，因留言一句「抄我100萬 ?」而辣㷫對方宣戰上擂台比賽。（林作Facebook）

林作突「踩場」 向師傅為武術精神伸援手

鍾培生表明出100萬給林作，作為播台戰出場費，惟他們卻為「無辜市民」添麻煩。拳館負責人透露，原本不想介入二人的鬧劇，但在毫不知情下被林作與數十名記者前來「踩場」，最終向師傅認同有3場拳賽經驗的鍾培生所言，後者與林作雙方實力的確差距太大，絕非武術精神，故最終同意為林作安排第一次「Fight Team」訓練。

沒拳賽經驗的林作到榮拳館拜師特訓，向師傅「被介入」這場擂台戰。（陳順禎攝）

榮拳館強調非贊助林作

榮拳館團隊願意培訓林作打這場「百萬擂台戰」，初步估計訓練期達6個月，針對性訓練費用更超過10萬元。然而，鍾培生未肯為對手支付訓練費用，並要求向師傅負擔，最終榮拳館一份子、金融才俊李俊亨（Henry）有感拳館在疫情下已營運困難，不希望此事令拳館雪上加霜，故代為負擔林作所有訓練及裝備等費用支出。

向師傅（右三）原意不想介入事件，亦對二人不願付擔學費感無奈。（陳順禎攝）

榮拳館表示對於突如其來「被介入」二人事件感無奈，強調沒有贊助林作任何訓練。

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