【活士車禍】警方指意外嚴重足以致命　座駕飛越馬路撞樹車頭盡毀

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-24 10:46

美國高爾夫球手「老虎」活士（Tiger Woods）在周二早上發生嚴重車禍，座駕多次翻滾，越過對面行車線，衝入馬路旁的叢林，撞到樹木後才停下，車頭嚴重損毀。車禍後，活士仍保持清醒，但未能自行離開車廂。消防趕到後，以工具撬開車身，將活士救出送院。活士腿部多處受傷，入院接受手術，未有生命危險。

活士出事後，警員干沙利斯（Carlos Gonzalez）是首名趕到意外現場的救援人員，他見到活士被困駕駛座，有繫上安全帶。干沙利斯說：「當我去到現場，我見到活士在駕駛座，他能夠跟我說話，十分平靜，頭腦清晰。我叫活士保持冷靜，直至洛杉磯消防來到現場。」

干沙利斯是首名抵達意外現場的警員。（美聯社）

干沙利斯續說：「他告訴我，他的名字叫老虎，那時我馬上認得他，他神智清晰。他那時未有擔憂傷勢，通常車禍都是這樣，傷者可能還在驚慌之中，稍後才會感到痛楚。」干沙利斯補充，當時活士未能靠自己力量站起來，他認為活士「生還是十分幸運」。

【活士意外現場：座駕嚴重損毀，警員到場調查】

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車禍發生後，附近的人報警，救援人員在6分鐘內到場。消防用斧頭等工具撬開車身，將活士救出，洛杉磯消防主管奧斯比（Daryl Osby）說：「以我了解，活士雙腿嚴重受傷，但沒有其他危及生命的受傷。」消防將活士救出後，馬上將他送院，接受腿部手術。經理人透露，活士的雙腿多處受傷；英國《每日郵報》收到消息，活士有複合骨折，其中一隻腳踝骨折。

奧斯比表示活士被救出時沒有生命危險，但腳部重創。（美聯社）

事發在美國時間周二早上7時12分，45歲的活士駕駛Genesis GV80在洛杉磯發生意外，他的座駕失控，越過分隔行車線的草叢，再飛越對面行車線，翻滾了數百呎，撞入路旁的山坡叢林。沒有其他車輛涉及意外。

維蘭紐華指事發地點是意外黑點。（美聯社）

洛杉磯警長維蘭紐華（Alex Villanueva）在記者會表示：「沒有跣胎及煞車的痕跡，撞到路邊，再撞到一棵樹，汽車翻滾了幾次。」維蘭紐華透露，事發車速比正常快，該處也是交通黑點，他說：「因為是落斜，馬路傾斜又彎曲，所以那裏出意外的頻率都高。這些意外並不罕見。」

活士15次贏得高爾夫球大滿貫。（美聯社/資料圖片）

維蘭紐華表示活士的座駕車頭嚴重損毀，安全氣袋已經彈出，「幸運的是，內部或多或少完好無損，這給予活士足夠的緩衝，救了他一命，否則這宗是足以致命的車禍。」當局會繼續調查意外成因。