【歐霸】熱刺大勝　迪利阿里獨領風騷　兩傳一射做贏波功臣

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-25 10:05

歐霸32強次回合周三（24日）深夜的獨腳戲，熱刺主場迎戰禾夫斯貝加，首回合挾3球的優勢，熱刺返回主場清風送爽，贈對手4隻光蛋，兩回合合計8：1大勝晉級16強。 今仗最搶鏡的熱刺球員，一定是迪利阿里，該名英格蘭中場以一記妙絕的倒掛先開紀錄，及後再交出兩個助攻，主帥摩連奴直言不代表阿里就此回歸球隊正選之列。

歐聯16強首回合之際，周三深夜亦有一場歐霸淘汰賽上演，首回合大勝4：1奧地利禾夫斯貝加（Wolfsberger）的熱刺，今仗帶3球的領先優勢返回主場出戰次回合，領隊摩連奴特意收起兩大主力哈利卡尼及孫興慜，改由卡路士雲尼斯奧斯擔正在前線孭飛，迪利阿里今仗同樣正選登場。

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早已半隻腳踏入16強的熱刺，未有因而放軟手腳，迪利阿里在開賽早段為禾夫斯貝加送上一份見面禮，杜赫迪右路傳中，阿里第一腳稍稍控離身，當時更背對龍門只好使出倒掛，剛好在網仔入網，對方門將飛到盡都欲救無從，11分鐘以一記妙射先拔頭籌。

迪利阿里開賽早段施展倒掛金勾，妙射為熱刺先開紀錄。（Getty Images）

阿里精彩倒掛入球片段：

戰至上半場末段，雲尼斯奧斯扣過對方門將起腳，卻被客軍守衛勇救空門，熱刺在半場以一球領先。換邊後，熱刺終於找到第2個入球，迪利阿里策動攻勢左路傳中，雲尼斯奧斯頭槌接應建功，下半場5分鐘領先至兩球。阿里今仗肩負起組織攻勢的重任，及後時間再造就後備入替的「大師兄」加里夫巴利，左腳順勢一熨破網，73分鐘射成3：0。

迪利阿里除了精彩倒掛外，今仗先後造就雲尼斯奧斯及巴利建功。（Getty Images）

迪利阿里末段功成身退，由小將史卡列特（Dane Scarlett），這名年僅16歲的小將入替後即有建樹，偷走對方的皮球，並造就雲尼斯奧斯梅開二度，錦上添花，而是該名巴西前鋒在歐霸的第6個入球，最終熱刺以4球輕取禾夫斯貝加，兩回合合計以8：1大勝晉級，率先打入歐霸16強。

雲尼斯奧斯今仗梅開二度，至今已在歐霸賽事攻入6球。（Getty Images）

迪利阿里一球精彩的倒掛入球，加上兩個助攻，接近完美的表現成為球隊贏波功臣，同時顯示阿里的比賽狀態逐漸提升，重回正選之列在即？摩連奴表示「等多等先」，但摩帥亦認同阿里近日的努力。

摩連奴說：「我們經歷一段艱難的日子，他（迪利阿里）受傷，然後討論去留，當轉會市場關上後，他的傷患又痊癒了，他回復專心訓練，狀態明顯地提升不少，他在今仗的貢獻就是實證，但我不能保證他如今立即復任正選。」

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