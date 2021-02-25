【港超聯】「黑山伊巴」丹恩奴域的霸氣與幽默　加盟傑志竟因他？

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-25 18:40

曾經在韓職落班多年的「黑山伊巴」丹恩奴域早前正式轉投傑志，這位射手在隔離完畢後的首個下午出席球會發布會，展示出霸氣跟幽默的一面，相信他定會成為球迷的新寵兒。

抵港後經歷21天隔離，完成體測後再立即趕至傑志中心見傳媒，丹恩奴域臉上仍掛滿笑容，用流利的英語跟記者問好。

傳傑志再簽強援戰亞冠 被封黑山伊巴 曾三奪韓職冠軍

丹恩奴域跟伊巴謙莫域一樣都有一把標誌性長髮。（袁志浩攝）

「要讓大家看見真正的我」

隔離期間丹恩奴域沒有放軟手腳，在酒店一直跑步健身，現場所見他的身型維持得十分好。縱使這位39歲的射手明天才會正式歸隊投入操練，似乎卻對重拾佳態充滿信心。

他撥一撥標誌性的長髮後說：「適應根本不是問題，這種經驗我很豐富。沒有太多時間讓我浪費了，我會很專注在訓練上，希望大家很快就會見識真正的我。」

丹恩奴域跟香港早有「一面之緣」，他在2017年曾隨FC首爾訪港參戰賀歲盃。雖然短短一星期，卻對香港留下不錯印象，並結識到前「藍鳥」前鋒高美斯。

原來這位塞爾維亞前鋒正是「黑山伊巴」跟傑志的「媒人」，「他不斷介紹香港有多好，那時候我還開玩笑說可能有一日會在這裏落班，誰知在今年成真了。我很喜歡這個城市、天氣及氣溫，很享受。」

丹恩奴域將穿起傑志的9號球衣，主教練朱志光相信此子對球隊大有幫助。（袁志浩攝）

傑志在2018年曾破天荒簽入前世界盃金球獎得主科蘭，重溫這位射手的一舉一動：

+ 3 + 3 + 3

霸氣談亞冠：有我就有驚喜

以「韓職史上最佳外援」之名來投，丹恩奴域的表現並不止受香港球迷注目，韓國、日本以至全亞洲的媒體都會關注其一舉一動。

不過他配以銳利的目光，自信地道：「我知道自己背負了很多期望，除了贏聯賽冠軍，當然還有亞冠分組賽。雖然我們牌面較弱，但這裏還有我！球隊邀請我加盟，就是想我帶來改變，相信可以令球迷驚喜。」

丹恩奴域笑起上來有一股親和力，跟嚴肅時的樣子形成強烈對比。（袁志浩攝）

笑言比科蘭厲害 「我對亞洲無所不知」

在霸氣之外，「黑山伊巴」私下毫無架子。有傳媒問起當前傑志亞冠盃分組形勢，指他曾在廣州隊（前廣州恒大）身上進帳，這位射手即插嘴補充：「山東（泰山）也是。」引得在場記者鬨笑起來。

對於外界難免將另一位前傑志球星科蘭跟自己比較，丹恩奴域也幽默地化解。他打趣道：「科蘭是世界知名的，但我卻是在亞洲很有名！所以我倆有點分別，他不太熟悉亞洲文化，但我在中國、韓國落班多年，我無所不知！」

跟伊巴謙莫域出生在同一年，加上髮型、位置、踢法都跟真身甚為相似，「黑山伊巴」的封號已跟隨丹恩奴域多年。他不介意球迷以此相稱，並希望今個球季，可以踢出跟「真．伊巴」一樣的出色表現。

港超其他合符超級外援資格的球員：

+ 9 + 9 + 9

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